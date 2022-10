Scheidsrechter staakt Boezinge-Blankenberge nadat toeschouwer op het veld loopt

De topper tussen Boezinge en Blankenberge werd deze namiddag al na 20 minuten afgefloten. De scheidsrechter vond dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, nadat een toeschouwer richting de bezoekende doelman liep.

“Iemand die wij niet kennen, liep plots het veld op”, reageert Kristof Verstraete, voorzitter van Sassport Boezinge. “Er was wat tumult en hij sprong vervolgens over de omheining richting de keeper van Blankenberge. Van een bedreigende situatie was echter geen sprake. Toch vond de ref het nodig om deze match definitief af te fluiten. Een vreemde en voorbarige beslissing, want de ref bevond zich nooit in een onveilige situatie. Toch oordeelde hij dat de veiligheid niet kon gegarandeerd worden.”

Voetbal Vlaanderen

Voor Kristof is dit een storm in een glas water. “Wij kunnen hier als club niets aan doen. Blankenberge zal misschien hopen op 0-5, maar wij zullen dit aanvechten met het nodige beeldmateriaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.”

De score was bij het stopzetten nog 0-0, bij de bezoekers zijn ze karig met commentaar. “Wij willen hier op dit moment niet op reageren en wachten het standpunt af van Voetbal Vlaanderen”, aldus penningmeester Sven Swaenepoel.