Sassport Boezinge A wil reeks neerzetten

Sassport Boezinge A sloot de eerste periode in eerste provinciale af met 18 op 30 en een zesde plaats. Na de nederlaag tegen KSV Rumbeke A wil Jérémie Cremers zaterdag de rug rechten tegen Excelsior Zedelgem.

Sassport Boezinge verloor thuis tegen het KSV Rumbeke van Fanny Schamp met 2-3. “Een frustrerende nederlaag”, zegt Jérémie Cremers. “We speelden een hele tijd met een man of meer maar slaagden er niet om het verschil te maken. Rumbeke was goed georganiseerd en heel efficiënt. Wij waren niet goed genoeg, net als in onze andere thuisnederlaag tegen RC Waregem.”

Niet genoeg punten

Na tien matchen staat de teller op 18 punten. “Dat is niet genoeg voor een ploeg als Boezinge. We wonnen de helft van onze matchen tegen de ploegen onderaan in het klassement. In de topmatchen loopt het stroever. We misten veel spelers en bepaalde sleutelfiguren zoeken nog hun beste vorm. Tegen KFC Varsenare en KSV Bredene zat het tegen en slikten we in de slotfase de gelijkmaker. Tegen Varsenare was het een onwaarschijnlijke frommelgoal, maar die tellen ook natuurlijk.”

Toch blijft Jérémie strijdvaardig. “Het gat met leider KSV Diksmuide is negen punten en we volgen op vier punten van de tweede WS Lauwe, dat is niet onoverbrugbaar. Zij kunnen ook nog een dip kennen en we treffen hen nog twee keer in de resterende 20 matchen. Het wordt tijd dat we een reeks neerzetten. Te beginnen met zaterdag in Zedelgem. Op verplaatsing verloren we nog niet en we schakelden Zedelgem dit jaar al uit in de beker. Daarna volgen SK Westrozebeke en KSV Diksmuide. We zijn in staat om iedereen te kloppen, het moet er alleen nog uitkomen”, aldus Jérémie, die tegen Rumbeke zijn tweede van het seizoen scoorde.

Veel bekenden

“Ik kwam over van KVK Westhoek met Valentin Mahieu. Verder ken ik Kevin Chateau en speelde ik ook nog in Moeskroen met Mathias Meulenyzer en Wouter Deman. Ik voel me hier in mijn sas en ben er nog steeds van overtuigd dat we ons doel naar derde amateur stijgen kunnen halen”, besluit de 32-jarige autoverkoper bij KIA in Moeskroen. (API)

Zaterdag 11 november om 19 uur: Excelsior Zedelgem – Sassport Boezinge A.