Sassport Boezinge A (1) ontvangt koploper Varsenare: “We zitten in stijgende lijn”

Sassport Boezinge kon de jongste drie wedstrijden telkens winnend afsluiten en telt na zes speeldagen 13 punten. De machine lijkt stilaan op toerental, vlak voor de twee topaffiches tegen Varsenare en WS Lauwe.

Coach Dylan Vanhaverbeke (39) ziet een stijgende lijn in de prestaties van zijn ploeg. “Na de 2-4-nederlaag tegen RC Waregem was ik wel ontgoocheld”, vertelt hij. “Daar gaven we het zelf weg door individuele fouten. Na die match konden we de rug rechten en haalden we negen op negen. Scoren deden we sowieso al minstens twee keer per match, maar nu staan we defensief ook beter. We slikten de voorbije drie matchen maar één doelpunt en hielden de voorbije 180 minuten de nul.”

Blessures

Het was geen vlekkeloze voorbereiding voor de ploeg. “Ik had het nog nooit meegemaakt dat er zo weinig volk aanwezig was tijdens een voorbereiding. We hadden veel afwezigen door vakanties en blessures. Nu raakt de lappenmand stilaan leeg. Thomas Brien en Romain Roussel zijn nog even out, we hopen dat Adrien De Temmerman binnenkort zal hervatten. Intussen maakte ook Jonas Vandermarliere zijn wederoptreden. Anderzijds viel Kevin Chateau na een kwartier uit tegen Sparta Heestert, hopelijk valt het mee.”

In Heestert wonnen ze vorig weekend met 0-3. “Alles liep er op wieltjes. We kregen na zes minuten een terechte elfmeter en speelden bijna een volledige helft met een man meer. Thomas Timmerman was doorgebroken, maar werd foutief neergehaald vlak voor de rechthoek. De daaropvolgende vrije trap ging binnen via Valentin Mahieu.”

Stevig tweeluik

Nu volgt een stevig tweeluik: Varsenare en WS Lauwe. “We zullen kunnen zien waar we al staan. Varsenare bouwt verder op een stevige basis van vorig seizoen, terwijl wij van nul moesten herbeginnen. Varsenare is een jonge ploeg met groeimarge die heel constant presteert. We zullen er alles aan doen om ze hun eerste seizoensnederlaag toe te dienen”, aldus de logistiek manager, die tevreden is over de nieuwe spelers en nieuwe keepertrainer. “Ik heb in alle transfers mijn zeg mogen doen. Stuk voor stuk talentvolle spelers, aan ons als staf om er een team van te maken. Ibe Duflou is voor mij de meest aangename verrassing. Hij komt van een reeks lager en we wisten niet goed wat te verwachten. Hij is een enorme meevaller. Verder is ook de samenwerking met de nieuwe keepertrainer Wouter Deman uitstekend. We kennen elkaar al een hele tijd en er is een vertrouwensband tussen hem, Epo en mezelf.”

Zaterdag 14 oktober om 18.45 uur: Sassport Boezinge A – KFC Varsenare.