Sahin Akgundgdu (KSV Veurne 1): “Match tegen Jabbeke moeten we absoluut winnen”

KSV Veurne kwam dicht bij een puntje in Waregem, maar verloor uiteindelijk met 3-2-cijfers. Groen-geel ontvangt zaterdag rode lantaarn KSV Jabbeke. Sahin Akgundgdu blikt vooruit op deze cruciale match.

“In Waregem moesten we in de eerste helft de wet van de sterkste ondergaan, waardoor we met een 2-0-achterstand de rust ingingen”, blikt Sahin Akgundgdu nog even terug op de match van afgelopen weekend. “In de tweede helft toonden we onze mentale weerbaarheid door twee keer te scoren. We leken op weg naar minstens een punt, maar door een foutje gingen we uiteindelijk nog met 3-2-cijfers de boot in.”

“Dat is eigenlijk het verhaal van de afgelopen weken”, zucht de 23-jarige Oostendenaar. “Door domme foutjes slikken we te gemakkelijk tegengoals. We konden al makkelijk een zestal punten meer gesprokkeld hebben, maar helaas hangen we met tien punten in de buik van het klassement. We hebben misschien niet de best voetballende ploeg, maar we beschikken wel over voldoende kwaliteit om het elke tegenstander lastig te maken.” De flankaanvaller kwam in het tussenseizoen over van eerste amateurklasser Winkel Sport. “Na een blessure aan mijn kruisbanden had ik besloten om andere oorden op te zoeken. Veurne is de ideale ploeg voor een frisse start en om mijn niveau weer op te krikken. Ik hoop hier belangrijk te zijn voor de ploeg en beslissend te zijn in cruciale matchen, zoals die van zaterdag tegen Jabbeke. Dit is een match die we absoluut moeten winnen. Als we de nul kunnen houden, ben ik zeker dat we veel kans maken om de drie punten thuis te houden.” (SB)

Zaterdag 19 november om 19.30 uur: KSV Veurne – KSV Jabbeke.