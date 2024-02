Ruben Pyck is eerste aanwinst voor KSV Diksmuide

KSV Diksmuide, trotse leider in eerste provinciale, kondigde onlangs z’n eerste versterking aan voor volgend seizoen. Met Ruben Pyck (29) halen de Boterjongens er een polyvalente brok ervaring bij.

Terwijl Diksmuide rustig verder dendert en intussen al 13 punten voorsprong heeft op een peloton van vier achtervolgers, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een ploeg voor volgend seizoen. Veel sterkhouders tekenden al bij en met Ruben Pyck werd er ook een eerste nieuwkomer aangekondigd. De polyvalente speler komt over van KM Torhout en heeft een verleden bij onder meer Deinze, Izegem, Harelbeke en Mandel United. Hij brengt dus een pak ervaring mee naar de Boterstad.

Gezin

“Sinds eind november hebben mijn vriendin en ik ons eerste kindje, waardoor ik nu kies voor een club waar ik maar twee keer per week moet trainen. Zo ben ik een avond extra bij mijn gezin”, legt de 29-jarige Gistelnaar zijn keuze uit. “Het is met pijn in het hart dat ik KM Torhout zal verlaten, want ik heb hier met iedereen een hele goede verstandhouding. Ik zal alleen maar goeie herinneringen aan Torhout overhouden, maar het leven gaat voort. In Diksmuide zal ik ongetwijfeld ook goed ontvangen worden. Ik had al goede gesprekken met trainer Dieter Vandendriessche en een aantal bestuursleden. Het voelde meteen goed aan. Dat speelde een belangrijke rol in mijn beslissing.”

“Aan de Diksmuidelingen die mij nog niet kennen, zou ik mezelf omschrijven als iemand die zich altijd 120% inzet. Ik denk dat iedereen die met mij samen heeft gespeeld dat kan beamen. Verder denk ik dat ik met mijn voetballende kwaliteiten een meerwaarde kan bieden. Mijn polyvalentie is enerzijds een sterkte, maar kan anderzijds ook een nadeel zijn, omdat ik regelmatig word uitgespeeld waar ze me echt nodig hebben. Zelf word ik het liefst als spits of tweede spits uitgespeeld, maar ik zal me op elke positie volledig smijten.”

Derde amateur?

De kans wordt intussen steeds groter dat Ruben volgend seizoen in derde amateurklasse aan de slag gaat met KSVD. Misschien speelt hij dan wel een derby tegen zijn huidige club, dat ongelukkig voorlaatste staat in tweede amateurklasse. “Maar ik hoop natuurlijk van niet, want ik zou niet graag afscheid nemen met een degradatie. Bovendien vind ik dat Torhout in tweede amateurklasse thuishoort. We hebben nog 14 matchen om het recht te trekken en ik heb er vertrouwen in dat het nog goedkomt.” (SB)

Zondag 4 februari om 15 uur: KE Zedelgem – KSV Diksmuide.