Racisme ontsiert topper tussen SK Roeselare-Daisel en KSV Diksmuide in eerste provinciale

Na afloop van de topper in eerste provinciale tussen SK Roeselare-Daisel en KSV Diksmuide kreeg Bouba Kassory Bangoura, spits van Diksmuide, met racisme te maken.

S

KV Diksmuide ging zondagmiddag met 0-1 winnen bij fusieclub SK Roeselare-Daisel. Een belangrijke zege voor de Boterjongens, die zo tot op een puntje van hun rechtstreekse tegenstander komen en mooi mee blijven draaien bovenin eerste provinciale.

De sportieve belangen zijn echter slechts een kantteking in het licht van wat er vlak na de wedstrijd gebeurde. Bouba Kassory Bangoura, spits van KSV Diksmuide, zat niet in de Diksmuidse selectie, maar was wel naar Roeselare afgezakt om zijn ploegmaats te steunen. Toen hij na de match mee wilde vieren, kreeg hij echter te maken met racistische geluiden aan zijn adres.

Bouba, duidelijk aangeslagen en gedegouteerd na wat er in Roeselare gebeurde, doet zijn verhaal. “Ik wilde na de match mijn ploegmaats feliciteren en werd door iemand van Roeselare op het terrein gelaten”, klinkt het. “De lijnrechter zei echter dat dit niet mocht, waarna ik rustig terugkeerde naar de omheining. Op dat moment werd ik echter door de harde kern van Roeselare uitgemaakt voor aap en werden er oerwoudgeluiden gemaakt.”

“Ik was gedegouteerd en razend. Dit is absoluut onacceptabel en ik vind het belangrijk dat dit onder de aandacht wordt gebracht. We moeten hier allemaal samen tegen strijden. Het is bijzonder triest wat er is gebeurd.”

Ook vanuit de Diksmuidse bestuurskamer wordt er scherp gereageerd. “Een schande dat 15 tot 20 zieke geesten het imago van een club helemaal onderuithalen. Bouba was in het diepst van zijn eer gekrenkt en was op het moment van de racistische geluiden nauwelijks tegen te houden, waardoor de situatie snel escaleerde. Uiteindelijk hebben we hem in de auto gestopt en naar huis gebracht”, klinkt het vanuit het Diksmuidse bestuur.

Ook het Roeselaarse bestuur veroordeelt wat er is gebeurd. “Wij zijn gedegouteerd door de racistische opmerkingen en geluiden die gemaakt werden. Als supporter mag je al eens roepen en je ongenoegen uiten, maar iemand verwijten omwille van de huidskleur kan uiteraard niet en veroordelen wij scherp. Dit is slecht voor het imago van onze club.”

Het Roeselaarse bestuur weet niet precies om welke supporters het gaat. “Als we de schuldigen kunnen vinden, moeten ze gestraft worden. Als club is het heel lastig om zoiets tegen te houden, maar we zullen wel een statement maken waarbij we dit gedrag afkeuren. Wij hebben zelf ook jeugdspelertjes in onze rangen met een getinte huidskleur, hoe moeten die jongens zich voelen? Dit is absoluut geen voorbeeld en past bij geen enkele competitie. Zoiets kan niet.”

“We willen ook in gesprek gaan met de jongen in kwestie en onze excuses aanbieden. Je zag de ontgoocheling en kwaadheid in zijn ogen. Hij was verstomd dat zoiets kon gebeuren”, laat het Roeselaarse bestuur weten.