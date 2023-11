Racing Waregem ontvangt de buren uit Moen

Racing Waregem A is aan een goed seizoen bezig met als resultaat een voorlopige achtste plaats. In het spoor van leider Diksmuide ligt het allemaal dicht bij elkaar en met een driepunter tegen de buren uit Moen zouden de Ninovieten de kloof met de ploegen boven hen kunnen dichten. Evident wordt dat echter niet.

“Wij zijn tevreden over onze eerste periode. Naast een mooie 17 op 30 gaan wij ook verder in de Beker van West-Vlaanderen en daarin wacht ons een verplaatsing naar Zwevegem. Dat is echter pas voor na Nieuwjaar”, verklaart trainer Jason Tarras.

“Onze doelstelling was een rustig seizoen te draaien met de inbreng van jongeren en dat lukt vrij aardig. Door onze nederlaag op Rumbeke moesten wij enkele lengtes prijsgeven op de ploegen boven ons, maar wij staan als achtste nog altijd slechts vijf punten achter op de nummer twee. Het ziet er naar uit dat het een beetje een competitie zal worden met de linker kolom, als je daar ook nog Heestert bij telt, en de rechter kolom.”

Met lege handen

“Racing Waregem geniet een sterke thuisreputatie. Vorig seizoen verloren wij thuis enkel van Blankenberge en WS Lauwe en dan nog in de slotfase van de competitie”, vervolgt Tarras. “Thuis wonnen wij toen van Moen met 5-0, maar ik wil daar meteen een kanttekening bij maken. Moen stond na een kwartier immers al met tien man en dat maakte het voor ons natuurlijk een stuk gemakkelijker. Op Moen draaiden wij met een voorsprong om na de rust weggetikt te worden en met lege handen terug te moeten keren”, zegt trainer Jason Tarras.

In het tussenseizoen zag Moen enkele belangrijke spelers vertrekken met hun topschutter Gilles Garrevoet op kop, maar de jongste weken loopt het daar beter. Ze pakten 7 op 12 na een vrij zwakke seizoenstart.

Moeilijk te bekampen

“Op hun plaats in het klassement mogen wij ons echter niet blindstaren. Sowieso is Moen altijd een moeilijk te bekampen tegenstander met een echte vechtersmentaliteit. Het is dus niet zomaar een ploegje.”

“Wij moeten er alles aan doen om vooral niet achterop te raken en uiteraard is het de bedoeling om verder te gaan op het elan van de eerste periode.” (IVD)