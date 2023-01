Pieterjan Delbaere (KFC Meulebeke – 1) wil opmars verderzetten: “Voetjes op de grond houden”

Bjorn Cool werd in oktober als T1 bij de roodbroeken binnengehaald. Daarmee herrees de ploeg en verloor niet meer in de acht volgende wedstrijden. Het team steeg in de rangschikking en staat nu op een achtste plaats. Pieterjan Delbaere, afgevaardigde en enorm begaan met KFCM, geeft zijn zicht op de huidige situatie.

“De trainerswissel was noodzakelijk voor de gang van zaken op én naast het veld”, opent de afgevaardigde. “Er werden geen punten gepakt en ook kwamen er barsten in de sterkte van de groep: het collectieve. De trainingen zijn bij Bjorn Cool intensiever, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en de communicatie is klaar en duidelijk. Dat we acht opeenvolgende matchen niet zouden verliezen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Je kan het moeilijk verklaren, dezelfde matrozen maar een andere kapitein, dat is voetbal zeker?”

Wat nu?

“De betrachting is nog steeds zo snel mogelijk het behoud realiseren en dan zien we wel. Dat is ook de ambitie van onze T1. Het kloofje met onderaan is nog niet voldoende en met het andere oog moeten we kijken wat er zal gebeuren met de West-Vlamingen in derde amateur, het kan snel keren want dat bepaalt hoeveel ploegen er zullen degraderen. Dus beide voetjes op de grond houden om het realistisch te houden.”

“Negende wedstrijd op rij zonder verlies zou mooi zijn”

“Uiteraard is de sfeer nu weer super binnen de club, het resulteerde dat T1 Björn Cool zijn contract reeds verlengde, net als zestien andere spelers. Had men me dat in september voorspeld, verklaarde ik iedereen gek, zo zie je maar. Na de winterstop zetten we samen met onze trainer het transferwerk verder.”

Reeks verlengen

“Van de inhaalwedstrijd tegen WS Lauwe verwacht ik niet zo veel, de meeste competities liggen nog stil en beide ploegen waren even in wintermodus. Een negende wedstrijd op rij zonder verlies, het zou mooi zijn om het nieuwe jaar in te zetten. Ik teken er meteen voor”, zegt Pieterjan Delbaere tot slot.

(WDV)