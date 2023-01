Pieter Kesteloot over KSV Veurne: “Tevreden over transfers, maar nog niet voldaan”

KSV Veurne begon het jaar met een nul op zes en komt zo steeds meer in de gevarenzone terecht. Toch blijft het vertrouwen in een verlengd verblijf in eerste provinciale groot, blijkt ook uit het transferbeleid van de club.

“We wisten natuurlijk vooraf dat het een uitdagend seizoen zou worden. We spelen tegen tegenstanders die de foutjes meteen afstraffen”, analyseert sportief verantwoordelijke Pieter Kesteloot. “We blijven echter de rust bewaren en werken gedreven verder. In de eerste vijf wedstrijden van het nieuwe jaar krijgen we de top zeven voorgeschoteld, dus we weten dat januari sowieso een zware maand gaat worden.”

Voldoende kwaliteit

“Ondanks de krappe kern vind ik wel dat we voldoende kwaliteiten hebben om ons doel, het behoud, te bereiken. We verloren al zes keer met één doelpunt verschil, soms hadden we ook simpelweg het geluk niet aan onze zijde. Dat neemt niet weg dat we ook in eigen boezem moeten kijken en bekennen dat we al heel veel cadeautjes weg hebben gegeven.”

Zaterdag staat KSV Veurne voor een lastige verplaatsing naar Varsenare. “We ontmoeten een van de revelaties van het seizoen”, vindt de 38-jarige Veurnaar. “Wij missen jammergenoeg Fieuw, Van Den Wittenboer en Demeyere door schorsing. Toch hopen we er iets te rapen, want daarna staan er matchen tegen topploegen Boezinge en Wevelgem op het programma.”

Nieuwkomers

Intussen bouwen ze in Veurne hard aan een ploeg voor volgend seizoen. Kiany Saelens wordt de nieuwe T2 en Dante Blanckaert, Niels Lanssens en Briek Mersseman zijn nieuwkomers. Opvallend is ook dat Nils Sarrazyn terugkeert. “Ik ben tevreden, maar nog niet voldaan”, knipoogt Pieter. “Als het behoud niet lukt, willen we volgend seizoen graag een rol van betekenis spelen in tweede”, besluit Pieter, die nog meegeeft dat Veurne volgend seizoen een U21-ploeg in competitie brengt. “We zijn nog op zoek naar een trainer voor die ploeg. Kandidaten mogen zich bij me melden.” (SBR)

Zaterdag 21 januari om 19.30 uur: KFC Varsenare – KSV Veurne.