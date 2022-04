Pieter-Jan Delbaere en KFC Meulebeke (1) maken zich op voor cruciaal duel voor behoud: “Zaterdag moet iedereen alles geven”

Zowel KFC Meulebeke als Sassport Boezinge hadden zaterdag een belangrijke opdracht voor het onderlinge duel: de roodbroeken moeten knokken voor het behoud, de bezoekers voor een eindrondeticket. Sassport won met 0-2.

“Het was een zwakke wedstrijd waarin de eerste kans meteen een doelpunt was”, weet ploegafgevaardigde Pieter-Jan Delbaere. “We hadden er echter geen antwoord op. Na een halfuur kwamen we iets meer in de wedstrijd, maar zonder echt kansen bijeen te spelen. De voorbije wedstrijden waren het betere eerste helften en mindere tweede. Bij de rust hoopten de supporters dat het eens omgekeerd zou zijn, maar niets was minder waar. Het bleef ondermaats, al moest Boezinge wachten tot in het slotkwartier op de geruststellende 0-2.”

Nagelbijten

“Hun eindrondeticket is binnen, voor ons blijft het nagelbijten in de strijd om het behoud. Zoals al dikwijls dit seizoen scoren we te weinig en ontbreekt dat tikkeltje geluk. Maar zaterdag was het gewoon niet goed genoeg en dat was al niet de eerste keer dit seizoen… Laat het ons houden op een collectieve offday met een slechte timing.”

“Hopelijk gaat het zondag beter, want het duel tegen Zonnebeke wordt cruciaal voor het behoud… Laat ons hopen dat onze roodbroekjes dat maar al te goed beseffen. Geen blamage zoals in de heenmatch tegen Zonnebeke (1-3), geen offday zoals zaterdag, geen wandelingen op het veld of zwieren met de armen… Maar allemaal samen spelers, staf, bestuur en supporters alles geven. We moeten lopen, wroeten en werken tot het laatste fluitsignaal. Het kan zondag een bevrijdende sfeer worden, maar dan zal er eerst moeten gepresteerd worden. Ook Zonnebeke pakt uit met ‘gratis toegang’ dus supporters: we rekenen op jullie steun.” (WD)

Zondag 24 april om 15 uur: SC Zonnebeke – KFC Meulebeke.