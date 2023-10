Pieter Geldof redt punt voor KFC Varsenare

Na de promotie, bij aanvang van vorig kampioenschap, stelde kapitein Pieter Geldof onomwonden: “We zitten in eerste provinciale en zullen er blijven!” Afgelopen seizoen werd afgesloten op een meer dan behoorlijke zevende stek. Nu na zeven duels prijkt KFC Varsenare (1e)op drie, met één punt minder dan co-leiders Diksmuide en WS Lauwe.

Pieter Geldof heeft drie bezigheden, gelinkt aan sport. Hij is van beroep kinesist en baat in Oostkamp, samen met jeugdvrienden en ex-voetballers Sander Dejonghe en Gertjan Cottyn, een praktijk uit. Daarenboven staat hij in voor de medische verzorging van de voetballers bij KSV Oostkamp, in tweede nationale. “Als ik zelf moet aantreden met Varsenare, dan gaat een van mijn collega’s mee met Oostkamp. Voor mij is zelf voetballen nog steeds een vurige passie. Het huidige seizoen startte subliem. Voor de trip naar Boezinge konden we niet rekenen op een aantal sterkhouders. Zelfs onze doelman Kenneth Vonck was verhinderd wegens ziekte. Op het allerlaatste moment kwam hij in ons midden, nadat Sven Dhoest van de specialisten moest afhaken tussen de palen. De nieuwe goalie past perfect in ons meevoetballend geheel. Net in Boezinge diende onze jeugdige Sebastien Cattoor te debuteren. Welnu, hij bewees ons een enorme dienst met enkele prachtreddingen. Voor hem ben ik blij dat ik kon tegenscoren. Toevalstreffer? Ga maar eens na hoeveel ik al heb raak getroffen vanop afstand!”

Verlengstuk

“Nu komt leider Diksmuide naar onze vestingen. Dit is dus de tweede topper op rij. In Boezinge hebben we misschien gevleid een puntje weggekaapt, maar de lijstaanvoerder wordt een absolute waardemeter. Op ons kunstgrasveld zijn we tot veel in staat. Als prille dertiger ben ik het verlengstuk van de trainers tussen de krijtlijnen. Die jonge bende neemt alles op wat ik verkondig. Dankzij de structuur wordt ons blessureleed opgevangen door de jongens van het B-elftal. De jeugdwerking loopt gesmeerd. We worden perfect op de hoogte gehouden wie van de talenten in vierde provinciale mag proeven van het grote werk. Ze worden bij ons met open armen ontvangen.” (JPV)

Zaterdag 21 oktober om 19.30 uur: KFC Varsenare A – KSV Diksmuide A.