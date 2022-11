Pieter Geldof en KFC Varsenare (1) zijn uitstekend bezig: “Onverzettelijkheid en een ijzeren discipline”

Pieter Geldof promoveerde al vier keer met Varsenare naar eerste provinciale, maar zakte telkens weer na één seizoen. In maart, toen zijn team de pannen van het dak voetbalde in de lagere reeks, zegde hij ons vol overtuiging: “Nu zullen we naar eerste provinciale promoveren en er blijven.”

Het blijkt geen ijdele uitspraak. De promovendus stuurde zopas KSK Oostnieuwkerke huiswaarts met een 6-0-pandoering. Nog één puntje bedraagt de achterstand op leider Wevelgem City. Pieter Geldof straalt rust uit. “Blijkbaar zijn we de verrassing van de reeks. We plukken de vruchten van een optimale jeugdwerking en de ideale teamspirit levert ons overwinningen op. Het blijft mijn overtuiging dat sommige concurrenten over meer kwaliteit beschikken, maar ze moeten het opnemen tegen onze onverzettelijkheid en ijzeren discipline. Zelf stap ik binnenkort op tram drie, maar verkeer in de conditie van mijn leven. Vaak voelen we ons onoverwinnelijk, al blijft iedereen met de voetjes op de grond.”

“Als kind van het huis ken ik de jeugdwerking door en door. Daar wordt kwaliteit geleverd. Afgelopen kampioenschap mocht jeugdtrainer Stefaan Ameel zich bewijzen als T1. Hij werd gekoppeld aan ex-speler en monument Steven Lampo. Zij zijn nu al geslaagd met de grootste onderscheiding. Ons eerste objectief blijft attractief voetbal brengen. Dat zal niet anders zijn voor de eerstvolgende trip naar KFC Moen, een middenmoter.”

“Van beroep ben ik kinesist en ik baat samen met jeugdvrienden Sander Dejonge en Gertjan Cottyn een praktijk uit. Tevens ben ik de vaste verzorger van KSV Oostkamp en vergezel die tweedenationaler naar de wedstrijden. Tenminste, als ik zelf niet moet voetballen. Dan neemt één van mijn collega’s die taak over.”

“Tussen de krijtlijnen volgen mijn jonge ploegmaats mijn adviezen tot in de kleinste details. En wat onze algemeen coördinator Danny De Coninck hier presteert, tart alle verbeelding. Puur goud is die man waard.” (JPV)

Zaterdag 26 november om 14.30 uur: KFC Moen – KFC Varsenare.