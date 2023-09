Pieter De Clercq speelt weer bij Excelsior Zedelgem (1)

Zondag 16 september: Excelsior speelt thuis tegen KSV Bredene. Michaël Cornelis blesseert zich zwaar iets na het halfuur en moet het terrein verlaten. In zijn plaats komt Pieter De Clercq. Deze attractieve voetballer keert op dat moment terug na drie jaar inactiviteit. Ze zullen deze rasvoetballer in de toekomst kunnen gebruiken.

We nemen het interview af bij Pieter De Clercq thuis: een hoekwoning vlak bij de Kruispoort, waar hij tijdelijk zijn intrek heeft genomen. Het uitzicht is super. Pieter steekt van wal. “Bij Club en Cercle werd ik opgeleid. Op mijn 18 jaar stootte ik door naar de beloften van Cercle. In alle eerlijkheid, daar liepen grotere talenten rond dan ikzelf. Dus stevende ik naar Westkapelle, dat destijds in eerste provinciale aantrad. Het was dicht bij de deur en in die reeks werd ook deftig tegen een balletje getrapt. Toen Westkapelle stopte in klimmen en dalen beproefde ik één jaar mijn kunnen bij KSV Blankenberge. Vervolgens opteerden enkele vrienden voor Excelsior Zedelgem. Ik vergezelde hen en vond er een identieke sfeer terug als destijds in Westkapelle. We waren één groep vrienden.”

Met open armen

“In een familiale sfeer werkten we onze matchen af, tot corona ons stokken in de wielen stak. Voor mij werd het iets gemakkelijker om afstand te nemen van die schitterende bende. De doctoraatsstudies in Gent en Leuven primeerden. Toen ik ‘s avonds achter mijn bureautje zat kriebelden mijn voetbalbenen serieus. Zo’n anderhalve maand geleden keerde ik terug naar Brugge en bood me aan in Zedelgem. Met open armen werd ik weer ontvangen. Conditioneel ben ik nog niet super, hoor, al voel ik me beter worden dag na dag. Half september draafde ik voor het eerst 90 minuten op met de beloften. Dit was mijn eerste match in drie jaar. De zondag nadien moest ik een uur invallen bij de eerste ploeg. ‘s Avonds voelde ik een serieuze vermoeidheid. De week nadien, in Diksmuide, mocht ik starten en werd pas in de slotfase vervangen. We verdienden absoluut niet te verliezen. Nu komt de derby eraan bij ons thuis tegen Varsenare. We hebben nog geen enkel punt gesprokkeld, misschien kunnen we stunten. Kansloos? Onzin, dan blijven we beter in onze zetel liggen.” (JPV)