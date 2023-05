Overzicht uitslagen eindrondevoetbal met behoorlijk wat verrassingen

Best wel wat verrassingen in de eindronde uitslagen van afgelopen weekend. Ploegen als FA Nieuwpoort en VK Langemark-Poelkapelle die net naast de titel grepen, liggen er meteen uit. In de interprovinciale eindronde is KSV Diksmuide de enige West-Vlaamse ploeg die kon doorstoten. Sassp. Boezinge en WS Lauwe werden gewipt na respectievelijk strafschoppen en verlengingen.

Eindronde derde afdeling VV

SC Wielsbeke – E. Termien 1-2

Interprovinciale eindronde

Vlaamse Ardennen – KSV Diksmuide A 1-2

Sp. Tisselt – Sassp. Boezinge A 1-1 (pen. 4-3)

Eksel – WS Lauwe 4-3 (na verlengingen)

Eindronde tweede provinciale

WS Houthulst – KVC Ardooie 0-2

SK Westrozebeke – SC Zonnebeke 2-1

VV Koekelare – Jong Male 3-2

KVK Avelgem A – FC Poperinge 1-0

Barrage tweede provinciale

KSK Beveren-Leie – Dosko Kanegem 4-3

Dosko Kanegem degradeert in principe, maar er is nog een klacht lopende.

Eindronde derde provinciale

FC Aalbeke – KSV Diksmuide B 2-4

D. Ruddervoorde – E. De Haan 1-3

J. Komen-Waasten – Sp. Dikkebus 1-0

VP Gits – KFC Marke 0-2

WS Oudenburg – SV Ingelmunster 3-1 (na verlengingen)

BV Otegem – Dosko Sint-Kruis 1-3

Barrage derde provinciale

SC Oostrozebeke – SK Zillebeke 3-1

Met KFC Damme spelen deze twee ploegen een driehoekstornooi om het behoud.

Einderonde vierde provinciale

Brielen Sp. – KM Torhout B 2-1

Hulste Sp. – KFC Varsenare B 2-2 (pen. 4-3)

FC Doomkerke – FA Nieuwpoort 3-2

SV Oostkamp B – GS Voormezele 3-4

SK Elverdinge – Langemark-Poelkapelle 2-1

SVD Kortemark – WS Bellegem 3-1

Koksijde-Oostduinkerke – KVK Avelgem B 1-6