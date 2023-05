Ook RC Lauwe neemt (om diverse redenen) doorstart in vierde provinciale

RC Lauwe volgt het voorbeeld van Deerlijk Sp. en KSKV Zwevezele en start volgend jaar in vierde provinciale. RC Lauwe zakte dit jaar sportief van eerste naar tweede provinciale, maar daar komt dus nu een plaats vrij. Als reden haalt het bestuur de moeilijke financiële omstandigheden aan. “Dit was noodzakelijk om het voortbestaan van de club te garanderen”, klinkt het.

Woensdag 10 mei stond nog een laatste vergadering op het programma, daar werd de finale knoop doorgehakt. Dat was ook dringend tijd, want tegen middernacht moesten de inschrijvingen binnen zijn bij Voetbal Vlaanderen. RC Lauwe kiest dus voor een herstart in vierde provinciale. Het bestuur lichtte ondertussen de spelers in: “Door de stijging van de prijzen en de nieuwe wetgeving betreffende de betaling van de spelers hebben we als bestuur een zware, maar noodzakelijke beslissing moeten nemen. Om het voortbestaan van de club te kunnen garanderen kunnen we niets anders dan onze toekomstvisie te herzien en te herbronnen. Om onze jeugdwerking te bestendigen en zelfs op te waarderen hebben we beslist om volgend seizoen een doorstart te maken in vierde provinciale. Wij danken oprecht de huidige staf voor hun inzet, positivisme en de vlotte, positieve samenwerking”, laat gerechtigd correspondent Steven Deveugele weten.

“Onze coach Lieven Dheedene heeft hard en mooi werk geleverd, het is ook spijtig voor hem. Maar hij toont begrip, zoals ook al heel wat spelers die we het nieuws brachten. Het is ook een opeenstapeling van factoren. Een voorzitter hebben na het vertrek van de vorige nog niet, we zijn er met vier jonge gasten wat in gegooid geweest. We hebben allemaal onze fulltime job en een gezin, maar zijn er met vol enthousiasme aan gestart. Maar uiteraard moesten ook nog wat problemen uit het verleden opgelost worden. En dat word je nu geconfronteerd met alle prijzen die stijgen, van energie tot alles wat je koopt. Sponsors zijn niet makkelijk te vinden, sommigen haken ook af. De spelers verliezen vaak hun zin voor realisme als ze een contract komen onderhandelen. Dit alles samen heeft ons unaniem doen beslissen om een complete reset te doen en te herstarten in vierde provinciale. We hebben een talentvolle beloftenploeg die we alle kansen willen geven. En op termijn is derde provinciale misschien wel de reeks waar we moeten op mikken.”

Spelers krijgen vrijheid

De spelers die al een overeenkomst hadden voor volgend seizoen krijgen nu hun vrijheid, mochten ze nog naar een andere ploeg willen. Ook voor de indeling van de provinciale reeksen wordt dit opnieuw een aanpassing. SV Anzegem (gaf eerder al forfait in derde amateur), KSV Deerlijk (eerste provinciale) en KSKV Zwevezele (tweede provinciale) nemen een doorstart in vierde provinciale. SK Roeselare-Daisel B (derde provinciale) houdt op te bestaan te bestaan. Dat leidt dus straks tot een heel pak extra stijgers in de eindronde die nu nog aan de gang is.