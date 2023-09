Ooit samen op het veld met Modric en Benzema, nu bij Sassport Boezinge: maak kennis met Dorian Dervite

Saspport Boezinge haalde enkele nieuwkomers om de steile ambities te kunnen verwezenlijken. Een van hen is de Fransman Dorian Dervite, voormalig speler van Tottenham en voormalig jeugdinternational van Frankrijk. Tijd om even in te zoomen op zijn avontuurlijke voetballoopbaan.

Dorian Dervite (35) komt uit het Franse Rijsel. Momenteel woont hij in Doornik, maar voorheen kwam hij dankzij het voetbal op verschillende andere plekken in Europa terecht. “Na mijn jeugdopleiding bij LOSC Rijsel stapte ik op mijn 18de over naar Tottenham Hotspur”, vertelt Dorian. “In de voorbereiding mocht ik meetrainen met het eerste elftal en toen stond ik samen met spelers als Robbie Keane, Edgar Davids en later ook Dimitar Berbatov, Luka Modric en Gareth Bale op het veld. Dat was best indrukwekkend. Door mijn verhuis op jonge leeftijd stond ik snel op mijn eigen benen.”

“Karim Benzema is een van de sterkste spelers waar ik ooit tegen speelde”

“Ik werd onder meer uitgeleend aan Southend en mocht met de Spurs een keer meedoen in de EFL Cup, waarin ik scoorde. Dat was onder de Nederlandse coach Martin Jol. In die periode was ik ook Frans jeugdinternational. Zo speelden we vaak oefenwedstrijden tegen de spelers van geboortejaar 1987. Daar liep ene Karim Benzema, een van de sterkste spelers waar ik ooit tegen speelde. In 2010 stapte ik over naar Villarreal, waar ik voornamelijk bij de B-ploeg in de Spaanse tweede klasse speelde. Trainen deed ik wel af en toe met de eerste ploeg en daar speelde toen onder meer Santi Cazorla.”

Charleroi

Twee jaar later keerde hij terug naar Engeland, waar hij opnieuw zes jaar voetbalde. “Eerst twee jaar bij Charlton Athletic en dan nog vier jaar Bolton Wanderers. In het laatste jaar Charlton trainde ik onder José Riga, ik houd daar mooie herinneringen aan over. Het was in die tweede Engelse periode dat ik mijn vrouw leerde kennen. Ze is ook van Rijsel, maar werkte op dat moment in Bolton. Door verschillende redenen kwamen we vijf jaar geleden in België terecht en tekende ik bij Sporting Charleroi. Een half jaar later werd ik uitgeleend aan NAC Breda en mocht ik aantreden tegen Ajax en PSV. Na een trainerswissel verloor ik daar mijn basisplek en koos ik voor een Cypriotisch avontuur bij Doxa Katokopias. Ik wilde daar mijn profcarrière beëindigen, we vonden het er fantastisch om te wonen. Maar door corona en de komst van onze zoon keerden we vervroegd terug en tekende ik bij Roeselare, maar die ploeg ging failliet.”

Uiteindelijk belandde hij via Bergen bij Dottenijs. “Daar stopte ik in februari nadat de voorzitter bepaalde beloftes niet nakwam. Mijn kameraad Hicham Zahid, die sportief directeur was bij Dottenijs en nu bij Aalbeke actief is, sprak met Boezinge-coach Dylan Vanhaverbeke en zo kwam ik hier terecht. Eerlijk gezegd had ik nog nooit gehoord van Boezinge, al kende ik Ieper natuurlijk wel. Ik kende niemand, maar werd hier goed onthaald. Ik ben het natuurlijk gewoon om me aan te passen. Normaal gezien wordt dit mijn laatste seizoen. Ik wil op een mooie manier afscheid nemen van het voetbal en hoop dat dit jaar in Boezinge te kunnen doen. In de eerste competitiematch kon ik twee van de zeven goals scoren, vorige week deed ik niet mee. Ik bleef aan de kant door een rugblessure, maar ik wil er tegen RC Waregem wel weer bij zijn. We zouden graag promoveren, maar de weg is lang.”

Werken bij makelaar

Intussen is Dorian volledig gesetteld in België. “Ik werk intussen als medewerker bij agentschap 442, zij begeleidden me destijds ook. Ik ondersteun dit bureau van Thomas Buanec en help mee met de scouting. Ik vind het leuk om in het voetbal te kunnen blijven. Intussen voelen we ons helemaal thuis in Doornik. Het is relaxter dan in Frankrijk en de mensen zijn heel vriendelijk. Bovendien houden we van het schoolsysteem hier. Ons zoontje van drie is intussen ook ingeschreven in een voetbalacademie. De opvolging lijkt dus verzekerd.”