Olivier Delcampe (KFC Varsenare 1) klaar voor de derby: “Vurig gesteund door Varsa Ultra’s”

De hele goegemeente maakt zich op voor de derby van het jaar tegen het KSV Jabbeke van coach Steve Stellamans, die zijn halve leven in Varsenare voetbalde. Wij gingen op voorbeschouwing bij Olivier Delcampe.

“Ettelijke jaren fungeerde Danny De Coninck als mijn jeugdtrainer. Hij lag aan de grondslag van mijn ontwikkeling als flankspeler.” Vervolgens doet de vlotte prater ons het verhaal van zijn liefde voor de vereniging. “Tot mijn achtste liep ik op de velden van Club Brugge, daarna ging het richting Varsenare, waar ik nog altijd geniet van heel wat moois. Hier voetbal ik al 21 seizoenen. Ik was 16 jaar en negen maanden toen ik voor het eerst bij het vlaggenschip mocht opdraven. Al vier keer zijn we gepromoveerd naar eerste provinciale en opnieuw gezakt. Heel lang vervulde ik mijn opdrachten als rechtsvoor, sinds twee seizoenen maak ik me nuttig als rechtsachter.”

Ervaring

“Je mag inderdaad stellen dat onze coach Stefaan Ameel zo een beetje de provinciale Carl Hoefkens is. Hij werd voor de leeuwen gegooid als jeugdtrainer, is tactisch supersterk en boekt succes. Altijd weet hij hoe de opponent zal aantreden en op donderdag trainen we in functie van de volgende competitieopdracht. Als één van de oudere elementen breng ik niet alleen mijn ervaring over, maar organiseer ik ook wel vaker iets speciaals voor die jonge brigade. Dat wordt geapprecieerd.”

Scalp veroveren

“Die derby tegen Jabbeke? Het is deksels jammer dat onze buren in de onderste gelederen vertoeven. De sportieve ijzeren wet eist dat we ook hun scalp moeten veroveren. Door zoveel tegen hen te voetballen ken ik de meeste van onze buren zeer goed. Die derby’s zijn altijd heel speciaal, voor spelers, trainers, bestuur en zeker voor supporters. We worden trouwens vurig gesteund door de Varsa Ultra’s die met vlaggen en gezang hun kleuren komen aanmoedigen.” (JPV)

Zaterdag 15 oktober om 20 uur: KFC Varsenare – KSV Jabbeke.