Oliver Desitter is smaakmaker bij Excelsior Zedelgem: “Cruciaal drieluik”

Op de valreep, luttele weken voor de competitiestart, slaagde eersteprovincialer Excelsior Zedelgem er nog in een kanjer van formaat binnen te halen. Oliver Desitter zou overkomen van Diksmuide. De centrale middenvelder is uitgegroeid tot een absolute smaakmaker bij een ploeg die, na een mislukte competitiestart, nu best te duchten is.

Oliver Desitter opent met een heel eerlijke boodschap. “Voor mij kwam het goed uit dat de derde speeldag na de winterstop integraal werd uitgesteld. Ik had immers niet kunnen aantreden wegens rugproblemen maar vooral wegens studieredenen. Ik zit volop in de examens en het zijn harde weken.”

“Op voetbalvlak is het hoog tijd om ons te herpakken want we startten de terugronde met 2-0-verlies in Lauwe gevolgd door een 1-4-nederlaag in eigen huis tegen Heestert. Allicht zullen we niet meer in degradatieproblemen komen maar het zou nuttig zijn om dringend wat te sprokkelen.”

Belangrijk drieluik

Excelsior maakt zich nu op voor de trip naar Wevelgem City, de nummer vier, dan komt leider Diksmuide op bezoek en vervolgens trekken de Zedelgemnaren naar nummer twee Sassport Boezinge. “Ik hoop dat de geschiedenis zich niet herhaalt want nul op 15 was ons saldo na vijf speeldagen. Dat is een zwaar rugzakje om dragen.”

“Die mislukte maand september had geen enkele invloed om onze kameraadschap. Excelsior is een heerlijke ploeg om bij te voetballen. We bleven elkaar steunen door dik en dun en niemand twijfelde aan de capaciteiten van onze coach Marc Calleeuw. Achteraf heb ik wel vernomen dat hij aan ontslag dacht op dat moment. Nu is onze T1 wel aan zijn laatste maanden bezig. We gunnen hem allemaal, na al die jaren, een nieuw avontuur in Meulebeke. Zijn T2 Tom Van Hulle neemt over. Ook hij is een supergast die weet om te gaan met jeugd en ervaring. Bij ons zitten er een paar die op hoog niveau hebben gevoetbald, zoals onze kapitein Mackim Joos of Diego Seron en ikzelf misschien. Anderzijds komen jeugdige talenten net om de hoek piepen. Het is aan ons om hem bij te staan.” (JPV)

Zaterdag 27 januari om 19 uur: SV Wevelgem City A – Excelsior Zedelgem.