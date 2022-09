Noah Vanwalleghem, sterkhouder in doel bij SC Wielsbeke, uit met blessure: “Geslaagde start met zes op negen”

Na de 1-2-nederlaag tegen Drongen had SC Wielsbeke iets goed te maken op het veld van VW Hamme. Wielsbeke won er met 1-2, maar doelman Noah Vanwalleghem moest door een knieblessure zijn plaats afstaan aan Jari Verhaeghe. Ondertussen is het verdict gekend: een scheur in de meniscus en twee tot drie maanden revalidatie.

Vorig jaar werd Noah Vanwalleghem weggehaald bij KSV De Ruiter en hij versierde meteen een basisplaats bij Wielsbeke, waar hij zeker een aandeel kon opeisen in de kampioenstitel. Nu mag hij dus proeven van nationaal voetbal. “Een heel groot verschil met mijn vorige club De Ruiter, die nu in vierde provinciale speelt”, stelt de Roeselarenaar. “Ik trok mijn voetbalschoenen aan bij KSV Roeselare, maar op mijn 12de verhuisde ik naar De Ruiter. Als 16-jarige was ik invallersdoelman bij de toen nog tweedeprovincialer. Door een blessure van de doelman werd ik vervolgens eerste keeper en ik bleef titularis.”

Aalter is een ploeg die wij zeker moeten aankunnen

“Dieter Lauwers had mij opgemerkt en polste mij voor een transfer naar Oostkamp. In die periode testte ik ook bij KV Oostende, maar toen Dieter Lauwers naar SC Wielsbeke trok, volgde ik hem graag. In die nieuwe omgeving was het aanvankelijk wennen, maar ik vond snel mijn draai en toen ik het shirt met het nummer één kreeg, betekende dat een ideale stimulans.”

“Met de ploeg namen wij een denderende start en stiekem begonnen wij van de titel te dromen. Door een hardnekkige liesblessure moest ik echter drie maanden aan de kant blijven. Daarna heroverde ik mijn plaats in doel en wij werden de verdiende kampioen.”

Driepunter pakken

“Op basis van het vorige seizoen en met de versterking die er bij kwam, was iedereen ervan overtuigd dat wij konden meedraaien in derde afdeling. Na een goede beker- en oefencampagne sneden wij de competitie aan met een overtuigende 2-5-zege op Wervik. Ook vorig weekend kon het tegen Drongen een driepunter geweest zijn, maar ons tweede doelpunt werd om onduidelijke redenen afgekeurd en wij moesten de zege aan Drongen laten. In die match verdraaide ik mijn knie en omdat ik nog enige hinder ondervond, speelde ik niet op Hamme. Wij kregen daar een stevige tegenstander voorgeschoteld, maar wij speelden een sterke partij en haalden het verdiend met 1-2. Met zes op negen kunnen wij van een geslaagde start spreken. Tegen Aalter proberen wij onze eerste driepunter te pakken voor eigen publiek.” (ID)

Zondag 25 september om 15 uur: SC Wielsbeke – KVE Aalter.