Niels Van De Water (KSC Blankenberge – 1): “Spelerskern bulkt van talent”

Begin februari verloren de jongens van Steve Swaenepoel thuis tegen Diksmuide. Lijstaanvoerder Boezinge ging dan met de billen bloot tegen WS Lauwe. De week daarna zette de kustformatie orde op zaken: 6-2 tegen RC Lauwe. Ook Boezinge won: Blankenberge blijft bengelen op zeven punten.

Niels Van De Water is een ijzersterke pion die vier seizoenen voor Knokke uitkwam. Tijdens de coronaperiode was hij aangesloten bij KSV Oostkamp. Bij aanvang van dit kampioenschap opteerde hij voor de kustformatie. “Vanaf mijn periode bij Cercle Brugge, waar ik doorstootte naar de beloften, trainden we drie tot vier keer per week. Nog altijd leef ik voor mijn voetbal maar een avond thuis is allerminst te versmaden. In Blankenberge, op een boogscheut van mijn woning, maak ik deel uit van een geheel dat ambities koestert. In een toffe sfeer proberen we zo hoog mogelijk te eindigen. Dit is een supergroep die nog steeds titelambities koestert.”

Zwarte beest

“De komst van Renato Neto betekende een serieuze versterking op defensief vlak. Die vroegere kanjer uit eerste nationale kan nog het verschil maken. We mogen echter geen moment verslappen, want iedereen is in staat om tegen iedereen punten te sprokkelen. Na de korte onderbreking trekken we naar Veurne. Dit is een reeksgenoot die in de onderste gelederen vertoeft: allerminst een hapklare brok. Die rivalen strijden voor het behoud in de wondermooie eerste provinciale reeks. Maart vangt aan met een thuismatch tegen zwarte beest Sassport Boezinge. Over de heenwedstrijd, die werd stilgelegd, is al voldoende inkt gevloeid. We moeten ons bewijzen tussen de krijtlijnen. We verdienen beter dan de vierde positie, want dit is een spelerskern die bulkt van talent. De eerstvolgende weken worden beslissend. Het is aan ons om de kop voor de bal te leggen.” (JPV)