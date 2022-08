Niels Manderick: “Het vertrouwen is er voor de derde bekeropdracht”

Na de stunt waarbij Deerlijk nationaler Doornik met de strafschoppen uitschakelde, nam de ploeg van trainer Fabian Duyck in de tweede ronde met 0-2 de maat van Retie. Zondag is het gastheer voor Tempo Overijse, dat in derde afdeling speelt.

Bij Retie was men zo eerlijk om toe te geven dat hun ploeg verloren had van een sterke tegenstander met heel wat loopvermogen.

“Het loopt lekker in de Beker van België, waar we nochtans met vraagtekens aan begonnen”, geeft kapitein Niels Manderick toe. “Voor onze eerste match op Doornik hadden we pas enkele trainingen in de benen en wisten we niet wat te verwachten. We botsten daar op een sterke tegenstander met veel kwaliteiten, maar zetten een goed blok neer en toonden ons na het 1-1 gelijkspel feilloos vanop de penaltystip. Retie had wel Diest uitgeschakeld, maar ik vond hen toch minder sterk dan Doornik. Na een goeie match haalden we het oververdiend met 0-2. Tempo Overijse zal opnieuw van een zwaarder kaliber zijn. Zij speelden 3-3 op Wevelgem en gingen door met de strafschoppen. Wevelgem was vorig seizoen buiten categorie in onze reeks en dat zegt ook wat over de kwaliteiten van Tempo Overijse. Na onze twee vorige matchen is het vertrouwen er zeker om onze derde bekeropdracht, vooral voor eigen publiek, tot een goed einde te brengen. Los van het resultaat blijven het natuurlijk voorbereidingsmatchen, maar het is leuk en leerrijk als je matchen met inzet kunt spelen. Nu al is het echter duidelijk dat onze groep degelijk versterkt werd met jonge elementen en enkele ervaren spelers. Dat zal voor extra concurrentie voor de basisplaatsen zorgen. Wij snijden de competitie aan met een thuismatch tegen Racing Waregem, dat is niet alleen een leuke derby, maar verschillende spelers hebben een verleden bij de Rassing. Naast ikzelf speelden ook de broers Dujardin en Goeminne daar en was onze T2 Pascal Dujardin daar zelfs sportief verantwoordelijk. Dat zal de derby ongetwijfeld extra kruiden.” (IVD)

Zondag 14 augustus om 16 uur: Deerlijk Sport-Tempo Overijse.