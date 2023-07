Neo-eersteprovincialer KVC Ardooie versterkt zich met Vusumuzi Nyoni (39, ex-Cercle): “We zochten nog versterking op die positie”

Vusumuzi Nyoni, die op het eind van het seizoen 40 jaar wordt, gaat komend seizoen de kleuren van KVC Ardooie verdedigen. De jongste twee seizoenen speelde hij bij KFC Poperinge in tweede provinciale waar hij zich regelmatig trefzeker toonde.

Het contract van Vusumuzi Nyoni bij KFC Poperinge was afgelopen, hij was dus een vrije speler. De Zimbabwaan is bij ons bekend omdat hij onder meer vier seizoenen bij Cercle Brugge het mooie weer hielp maken en daarna ook bij (Germinal-)Beerschot en Bergen actief was. Daarna ging hij nog aan de slag bij KFC Izegem en fusieploeg Mandel United en vervolgens bij SC Dikkelvenne en KVK Westhoek om zo bij KFC Poperinge uit te komen.

Een mooi trio samen. Honour Gombami heeft gescoord en viert dat met Vusumuzi Nyoni en Oleg Iachtchouk. © RONNY NEIRINCK RONNY NEIRINCK

Bij Izegem werd hij zo ook herenigd met zijn maatje en landgenoot Honour Gombami waarmee hij mooie tijden beleefde bij Cercle Brugge. Nyoni stond in die jaren bekend als een flankspeler, de jongste seizoenen stond hij centraler op het veld. “Wij hebben hem aangetrokken voor de rol van nummer 10. In twee seizoenen samen bij Poperinge scoorde hij meer dan 20 goals. Hij heeft ook al bij ons mee getraind, je zag meteen dat hij het niveau nog heeft”, zegt sportief verantwoordelijke Dieter Devos.

Bij KFC Izegem en Mandel United herlanceerde Nyoni zijn carrière. © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

KVC Ardooie hoopt een rustig seizoen door te maken in eerste provinciale, de reeks waar het voor het eerst in zijn geschiedenis mag voetballen. “We zullen er meteen moeten staan, want op speeldag 2, 3 en 4 moeten we het opnemen tegen respectievelijk Exc. Zedelgem, KSK Oostnieuwkerke en SK Westrozebeke, dat zullen allicht drie rechtstreekse concurrenten worden.”

Nyoni woont in Roeselare en moet dus geen grote verplaatsing maken.