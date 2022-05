Na spannende slotspeeldag in het provinciale voetbal: ziehier overzicht van kampioenen, eindrondeteams en degradanten

In veel reeksen moesten er op de slotspeeldag nog knopen doorgehakt worden. Zo greep VP Gits (4A) bijvoorbeeld nog naast de titel en kon E. Wevik in eerste provinciale nog rechtstreekse promotie afdwingen. Dinsdagavond is er de loting voor de eindrondes in Beveren-Roeselare. Die kun je ook volgen via kw.be/voetbal.

In de ‘nationale afdelingen’ was KM Torhout al zeker van de eindronde in derde afdeling, een reeks hoger grepen RC Harelbeke en FC Gullegem nog naast hun laatste strohalm. Daar dus geen West-Vlaamse deelnemers.

Eerste provinciale

Razend spannend was het in eerste provinciale. SC Wielsbeke was dan al wel kampioen, ook SK Roesleare-Daisel (dat bye was) kon de rechtstreekse promotie niet meer ontglippen wegens een veel beter doelsaldo. Maar ook de derde plaats gaf nog recht op rechtstreekse promotie, omdat zowel SCT Menen als KSKV Zwevezele uit de nationale reeksen verdwijnen.

Op de laatste speeldagen stonden de toppers nog tegenover elkaar, er werd dus veel beslist in rechtstreekse duels. Blankenberge had de beste kaarten in handen, maar verloor bij Boezinge dat naar de interprovinciale eindronde mag. E. Wervik won dan weer van KSV Rumbeke. Ook de Rumbekenaars maakten kans op die rechtstreekse promotie, maar zullen het nu via de eindronde meoten zien te doen.

Rechtstreekse promotie: kampioen SC Wielsbeke, SK Roeselare-Daisel en E. Wervik.

Interprovinciale eindronde: KSC Blankenberge, KSV Rumbeke en Sassp. Boezinge.

Degradatie: SC Zonnebeke.

Tweede provinciale A

KSV Veurne was al een tijdje zeker van de titel. KVC Ardooie dat lange tijd laatste stond speelde een dijk van een derde periode, maar kwam net te kort voor de derde periode. Winst tegen Tielt zou volstaan hebben, maar het werd dus een nederlaag. KFC Heist pakte de eerste periode, maar eindigde ook vierde. De twee andere periodetitels waren voor kampioen Veurne, waardoor ook hier de nummers 2 tot en met 5 de eindronde betwisten. Onderin wist ook KSKV Zwevezele, onder meer door de inbreng van wat spelers uit de A-ploeg, zich veilig te spelen. Kortemark stopt sowieso met de A-ploeg, maar degradeert eveneens.

Kampioen: KSV Veurne.

Eindronde: KFC Varsenare A, KSV Jabbeke A, KFC Heist A en Club Roeselare.

Barrage: SV Loppem.

Degradatie: SVD Kortemark A en VVC Beernem.

Tweede provinciale B

Kampioen SV Wevelgem City won de drie periodes, zo mogen de nummers 2 tot en met 5 de eindronde spelen. Ondanks nog een zege op de slotspeeldag voor Bl. Otegem en VV Emelgem-Kachtem waren ze eerder al veroordeeld tot degradatie.

Kampioen: SV Wevelgem C.

Eindronde: KVC Deerlijk Sp, FC Moen, KSV Moorsele A en KVC Zwevegem Sp.

Barrage: SK Staden

Degradatie: Bl. Otegem en VV Emelgem-Kachtem

Derde provinciale A

SC Lombardsijde speelde overtuigend kampioen, het won ook periodes 1 en 3. De tweede periode was voor runner-up BS Geluveld dat samen met de rest van de top vijf naar de eindronde mag. Onderin eindigde Adinkerke laatste met slechts 11 punten, maar het laatste punt was er wel eentje tegen kampioen Lombardsijde op de slotspeeldag.

Kampioen: SC Lombardsijde.

Eindronde: BS Geluveld, KEVC Beselare, KSV Moorslede en TSC Proven.

Barrage: SK Roeselare-Daisel B.

Degradatie: WS Adinkerke.

Derde provinciale B

VV Koekelare greep de titel door op de slotspeeldag nog over Jong Male (dat bye was) heen te springen. SK Eernegem, dat uiteindelijk achtste zou eindigen, pakte de eerste periode en mag dus naar de eindronde. Net als de nummer 2, 3 en 4. Oudenburg grijpt er als vijfde net naast. NSVD Handzame (11 punten) degradeert, KVV Aartrijke dat amper één punt meer telt mag naar de barrage.

Kampioen: VV Koekelare.

Eindronde: Jong Male, RFC Lissewege A, KDC Ruddervoorde A en SK Eernegem.

Barrage: KVV Aartrijke

Degradatie: NSVD Handzame.

Derde provinciale C

Kampioen Dosko Beveren zette een indrukwekkend 60 op 60 neer. De eerste periode werd gewonnen door KRC Bissegem, de laatste twee door Dosko Beveren. Maar in die laatste periode zette niet enkel Dosko een 30 op 30 neer, ook KRC Bissegem deed dat. De top vijf speelt de eindronde en op de laatste speeldag tuimelde SV Ingelmunster A daar uit. Misschien wat typerend voor hun seizoen dat niet bracht wat er van verhoopt werd. E. Hooglede komt zo in de top vijf, maar ook SV Kortrijk had daar nog kans toe. Maar die verloren van SC Oostrozebeke. SCOR had ook nog de punten nodig om KRC Waregem B af te houden. In deze reeks (met 16 ploegen, A- en B-reeks tellen maar 15 ploegen) twee rechtstreekse dalers. De derde laatste, in dit geval RC Waregem B, moet daardoor barrage spelen. Een van de drie barragisten zakt.

Kampioen: Dosko Beveren.

Eindronde: KRC Bissegem, Winkel Sp. B, KFC Aalbeke Sp. en E. Hooglede.

Barrage: RC Waregem B.

Degradatie: KSV De Ruiter en KSV Wevelgem C. B.

Vierde provinciale A

VP Gits verloor op de slotspeeldag van FC Beaufort (3-0) en had aan 70 punten dus niet genoeg voor de titel. Die gaat naar KVC Ichtegem dat eenvoudig (5-1) de maat nam van WS Bulskamp.

Kampioen: KVC Ichtegem

Eindronde: VP Gits, FC Beaufort (Middelkerke), KV Koksijde-Oostduinkerke, VKW Vleteren.

Vierde provinciale B

VK Dudzele had met beter doelsaldo de titel al zo goed als op zak, maar zette nog eens de puntjes op de i bij VVC Beernem B (2-5). Zo bleef E. Brugge op drie punten steken van de nieuwe kampioen en mag het uiteraard naar eindronde. KVC Wingene won de eerste periode en eindigde ook derde.

Kampioen: VK Dudzele.

Eindronde: E. Brugge, KVC Wingene, VKSO Zerkegem en KSK Wenduine.

Vierde provinciale C

KFC Aarsele was aan een indrukwekkende inhaalrace bezig en pakte 12 zeges op rij. Maar het volstond net niet om OG Stasegem bij te benen, zij wonen op de slotspeeldag bij SC Wielsbeke B (0-1). KFC Aarsele is meteen ook favoriet voor de eindronde die ook in 4C betwist wordt met de nummers twee tot en met vijf.

Kampioen: OG Stasegem

Eindronde: KFC Aarsele, Jong Helkijn, KSV Pittem en FC E. Kuurne.

Vierde provinciale D

Kampioen Ol. Ledegem haalde nog eens fors uit op de slotspeeldag, maar scoorde net geen honderd keer (98). Vooral de regelmaat in de drie periodes waarin 28, 24 en 26 punten pakte is kenmerkend. KFC Marke B won de tweede periode en mag met de rest van de top vijf eindronde spelen.

Kampioen: Ol. Ledegem

Eindronde: KFC Marke B, KSV Moorsele B, GS Voormezele en SK Zillebeke.