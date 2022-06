Na promotie KFC Varsenare én KSV Jabbeke 4 ploegen in hoogste reeks

KFC Varsenare en KSV Jabbeke zijn toonbeelden van jeugdwerking en doorstroming. Ze mogen nu hun manier van werken demonstreren in eerste provinciale, waar ze verwelkomd worden door streekgenoot Excelsior Zedelgem en het ambitieuze KSC Blankenberge.

Blessures en niet-beschikbare elementen waren er de oorzaak van dat de beide teams vorige week donderdag niet au grand complet aan de aftrap verschenen in de finale van de eindronde. Ruim 250 toeschouwers kwamen de buren aanmoedigen. De bezoekers mochten een 3-2 voorsprong uit de heenmatch verdedigen en maakten een afwachtend eerste halfuur vol. In een tijdspanne van twee minuten zetten daarna achtereenvolgens Bavo Butaye en Jari Van De Maele de jongens van coach Stefaan Ameel op rozen. De naar het nationale KSV Oostkamp vertrekkende Jari Van De Maele deed in het vierde kwartier nog twee keer de netten trillen, terwijl Bavo Butaye de forfaitcijfers vervolledigde. In een overbodig laatste half uur redde Maxim Stellamans de eer van de bezoekers met een heerlijke pegel in de kruising. Kort voor inrukken kreeg Jari Van De Maele een applausvervanging. Na afloop kon het feest beginnen.

Algemeen coördinator Danny De Coninck van KFC Varsenare is de architect van het succes. “Als je het coronajaar niet meerekent, is dat mijn eerste competitie als algemeen coördinator. Wat Club Brugge doet met Carl Hoefkens realiseerden wij bij het begin van het kampioenschap met Stefaan Ameel: ook wij lieten een eigen trainer doorstromen. Nu zijn we klaar voor eerste provinciale, waar de rechter kolom niet veel verschil vertoont met de top van tweede. Onze jongens lijken me absoluut in staat om het behoud te verzekeren. Het stemt me gelukkig dat Jabbeke ons vergezelt. Hun T1 Steve Stellamans voetbalde hier 20 jaar. In Varsenare staat al een standbeeld voor hem: in Jabbeke zijn ze er een aan het bouwen.”

Familieclub

Na de wedstrijd in Varsenare gingen enkele ontgoochelde bezoekers op de grasmat treuren. Een kwartier later veranderde de stemming. Immers, door de overwinning van KSV Rumbeke thuis tegen VK Linden in de interprovinciale eindronde promoveert ook KSV Jabbeke als verliezend finalist in tweede provinciale A. De buren vlogen in elkaars armen en dansten samen.

Onder het bewind van Chris Bourgois, voorzitter van KSV Jabbeke, werden terrein, kantine en tribune totaal vernieuwd. Het vertrouwen in zijn trainers blijft rotsvast. “Met Steve Stellamans beschikken we over een coach die steevast onze betrachtingen realiseert en niet zeurt als een transfer niet haalbaar blijkt. Altijd laat hij zijn jongeren doorstromen. Steve weet dat we geen gekke dingen doen op financieel vlak. We zullen evalueren in hoeverre onze jeugd klaar is voor die enorme stap. Hoeveel voetballers bereiken eerste provinciale op zo’n jonge leeftijd? Mijn fantastische spelers, trainers, medewerkers en supporters zetten onze familieclub op de landkaart.”

KFC Varsenare won de nacompetitie en promoveert naar eerste provinciale. Ook KSV Jabbeke vergezelt de buren naar de hogere reeks, met dank aan KSV Rumbeke. (foto’s JPV)

Na zijn eerste seizoen Zedelgem promoveerde Tom Van Hulle als T2 naar eerste provinciale. Nu houdt hij daar al vier jaar stand met beperkte middelen, samen met vriend en hoofdcoach Marc Calleeuw. “We konden rekenen op een centrale as met routiniers. Nu zoeken de meeste onder hen andere oorden op, zoals Cedric Vanhee, Frederik Demeyere, Jelle Dudal en Jelle Bouckaert. Het is tijd voor anderen, al zullen wij trainers alle tijd van de voorbereiding nodig hebben om een nieuwe ploeg te kneden. Wij blijven ons in het zweet werken voor het behoud in deze prachtige reeks. KSC Blankenberge wordt titelpretendent buiten categorie. De komst van de buren uit Varsenare en Zedelgem stemt me dolgelukkig. Het zijn vrienden.”

Aanwinsten

Guy Neirynck fungeert al 20 jaar als keeperstrainer in Blankenberge. Ondanks zijn 56 lentes trapt hij de balletjes nog haarfijn. “Vier ploegen uit onze reeks stijgen, wij zijn er niet bij. Bladzijde omgedraaid. We zullen onze ambities nu hopelijk waarmaken. Bij de veldspelers beschikken we over twee evenwaardige elementen voor elke plaats. Dat is eveneens het geval voor de keepers, met Justin Verlinden en nieuweling Salvatore Ciulla. De komst van Jabbeke en Varsenare juich ik toe als meerwaarde. Toen mijn poulain Jürgen Belpaire bij Varsenare de netten verdedigde, ging ik mee als keeperstrainer. Ik ken er nog iedereen.”