Na financiële perikelen is er nu een leegloop bij KSV Bredene: “Het excuus moet nu stoppen”

Het blijft rommelen bij eersteprovincialer KSV Bredene. Het eerste elftal traint weer twee keer per week, maar Jordin Decorte en Quinn Staute haakten af. De uitbetaling van de maand december is nog altijd niet gebeurd.

Intussen heeft het gros van de spelers uit de A-kern voor volgend seizoen een andere club. Speler-trainer Niels Bataille, Albion Gashi en Gilles Ingelbrecht trekken naar KSC Blankenberge. Neal Moss waagt zijn kans bij KM Torhout. Doelman Jordin Decorte en Gianni Vandecasteele tekenden bij Club Roeselare. Milan Denolf, Neil Dildick en Matisse Coudeville gaan naar KWS Oudenburg. Quinn Staute kiest voor Zerkegem, Diego Dewilde en Tjaro Spitaels voor De Haan, Jordy Brock en Thimo Proot voor Eernegem, Rabah Mazbouh voor Wevelgem, Giovanni Simoês voor Ardooie. Milan Caestecker en Kyan Van Craenenbroeck verhuizen naar Lombardsijde. Wat een leegloop!

“Het is wat het is”, zucht Niels Bataille die met zijn ploeg stevig onderuitging tegen Zwevegem (0-4).

Thuisblijven

“Toch waren we vorige week, door de terugkeer van Neal Moss en Diego Dewilde, met 17 op training. Zij stonden tegen Zwevegem in de basis. We lagen niet onder, maar waren niet scherp genoeg.”

In deze situatie wordt al eens sneller een voetje teruggetrokken. “Inderdaad, december is nog niet geregeld, maar er werden afspraken gemaakt”, gaat Bataille verder. “Op het einde van het seizoen wordt alles geregeld. En als het kan vroeger. Het excuus van het financiële moet nu stoppen. Als je met die achterstallige centen in het hoofd zit blijf je beter thuis. Eens je op het veld staat moet je proberen winnen. De laatste maanden dat we samen zijn moeten we nog wat plezier hebben. En de wil tonen om te winnen.” Met 23 punten en twaalf matchen te gaan staat KSV Bredene nog altijd een eind boven de degradatiezone. “Handhaven in eerste mag geen probleem zijn”, benadrukt Bataille die volgend seizoen weer nationaal voetbal speelt. “Nog twee, drie jaar Blankenberge en dan stoppen. Trainer worden zoals mijn vader, dat niet. Ik blijf misschien op een andere manier in het voetbal. Zo help ik nu KSV Bredene bij het vormen van een ploeg voor volgend seizoen. Makkelijk is dat niet want in het provinciaal voetbal heeft iedereen al een club.”

Zondag 26 januari 14.30 uur: RC Waregem – KSV Bredene.