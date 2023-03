Met Sven Dhoest haalt KFC Varsenare één van de beste keepers van België binnen

Sven Dhoest vertrekt na dit seizoen van Royal Knokke FC en gaat bij KFC Varsenare in eerste provinciale aan de slag.

Tijdens zijn vier jaar verblijf aan de kust miste Sven Dhoest slechts één wedstrijd wegens schorsing. Hij groeide uit tot kapitein en steunpilaar van de ploeg. Vorig kampioenschap nog zegde coach Yves Van Borm: “Sven Dhoest is iets minder dan Simon Mignolet, maar het scheelt bitter weinig.”

Sven Dhoest startte zijn voetballoopbaan bij KFC Varsenare. Daarna kwam hij uit voor Club Brugge, Mouscron-Péruwels, RFC Wetteren en Sint-Eloois-Winkel Sport. De goalie telt 28 lentes en is op het toppunt van zijn kunnen. Toch ruilt hij eerste nationale in voor eerste provinciale. Zijn lichaam trekt aan de noodrem. “Elke maandagochtend moet ik trede per trede de trap afdalen. Dat betekent dat mijn trainingsintensiteit drastisch naar beneden moet. Voor mij begon alles in Varsenare, ik woon er en ik run een zaak een steenworp verder. Mijn twee dochtertjes zullen nu ook meer hun papa zien.”

Prachtclub

“Bij Knokke vertrek ik in de beste omstandigheden. Het is en blijft een prachtclub. Voorzitter Vincent Vanhonsebrouck had zowaar de tranen in de ogen toen ik hem mijn beslissing mededeelde. Deze prachtmens toont anderzijds begrip voor mijn beweegredenen. Ballen pakken zal ik nooit verleren. Vier oefensessies per week zijn evenwel niet meer aan mij besteed. Quasi alles maakte ik mee en bij Varsenare, waar voor mij alles begon, zal ik nog veel voetbalplezier beleven. Royal Knokke FC zal ik hoe dan ook blijven volgen, ik heb die kustmentaliteit lief.” (JPV)