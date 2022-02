Maxime Vandelannoitte (SK Roeselare-Daisel A 1): “Het is hinken op twee gedachten”

SK Roeselare-Daisel A moest in Heestert (2-3) tot het gaatje gaan, maar het ging door een late goal van Aaron Couckuyt finaal wel met de drie punten lopen. De jongens van Kurt Vercamp brachten daarmee een eerste van twee lastige verplaatsingen tot een goed eind.

“Oogstrelend was het niet”, geeft Maxime Vandelannoitte grif toe. “Maar dat lieten het smalle veld in Heestert en de felle wind ook niet toe. Die situatie was voor de thuisploeg niet anders, maar aangezien zij ervoor gekend staan om het liefst vanuit de omschakeling te acteren, speelden de omstandigheden toch net iets meer in hun voordeel. We komen goed weg. Maar daar staat tegenover dat we dit seizoen, tot vorige week dus, eigenlijk nog nooit eens ergens op een diefje met de drie punten zijn gaan lopen.”

“Er valt ons over alle speeldagen gezien niet zoveel te verwijten. Het is als je de uitslagen van vorig weekend bekijkt een beetje hinken op twee gedachten. Dat Wielsbeke voor de derde keer op rij verliest, is natuurlijk mooi meegenomen. Maar van alle ploegen die bovenaan staan, van de nummers twee tot acht, zijn zij vreemd genoeg de enige die het de laatste weken een beetje laten afweten. En dus was een zege in Heestert, om onze vierde plaats te behouden, echt wel een must.”

Verlengd verblijf

De nog maar 20-jarige sterkhouder uit Menen tekende bij de wit-zwarten intussen ook voor één jaar bij. “Ik ben blij dat ik mij in de ploeg heb kunnen knokken. Het zag er na mijn terugkeer van Deinze nochtans even naar uit dat ik het seizoen op de bank ging moeten beginnen, maar dat is na de eerste twee speeldagen gelukkig gekeerd. Je hoort mij zeker niet klagen. Ik ben tevreden over mijn niveau, ook al vind ik van mezelf dat ik nog beter kan”, besluit Maxime. (SBE)

Zaterdag 26 februari om 18.30 uur: Sassport Boezinge A – SK Roeselare-Daisel A.