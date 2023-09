Maxime Vancompernolle speelt weer bij WS Lauwe

WS Lauwe was met 9 op 9 goed begonnen aan de competitie. Vorige speeldag werd met de kleinste cijfers verrassend verloren op RC Waregem. Zondag maakt White Star de verplaatsing naar promovendus Westrozebeke. “Die moeten we het gelag laten betalen”, maakt Maxime Vancompernolle een vuist.

In het tussenseizoen vond Maxime Vancompernolle dat het tijd was om een stap hogerop te zetten. Dus koos hij voor derdenationaler Mandel. Lang bleef hij er niet aan boord. Net voor de competitiestart bereikte hij een nieuw akkoord met WS Lauwe.

Slechte ervaring

“Mandel was een slechte ervaring”, bekent de 25-jarige inwoner van Wakken. “Blij dat ik opnieuw bij Lauwe ben. Trouwens, ik was hier niet vertrokken uit onvrede, maar achtte mij voldoende rijp om een stap hogerop te zetten. Maar zoals vaak wordt gezegd: het gras is niet groener aan de overkant. Van bij mijn eerste training bij Mandel had ik er geen goed gevoel, bij. T1 trainer Angelo Paravizzini had het duidelijk niet voor mij, liet me links liggen in de voorbereiding. Een volledig seizoen met de beloften opdraven, zag ik niet zitten. Vandaar dat ik contact opnam met WS Lauwe. We raakten het snel weer eens, ik werd bij mijn terugkeer met open armen ontvangen. Daarom heb ik mijn ambities om ooit eens van nationaal voetbal te mogen proeven nog niet opgegeven. Maar dan liefst samen met White Star.”

WS Lauwe was met drie overwinningen op rij goed aan het seizoen begonnen. Maar vorige zaterdag beet White Star zijn tanden stuk op RC Waregem, trok er met de kleinste cijfers aan het kortste eind. “We hadden op zijn minst een gelijkspel verdiend”, reageert Maxime Vancompernolle. “Maar als je niet scoort, kan je ook niet winnen. Lang moeten we bij deze opdoffer niet stilstaan. Zondag op Westrozebeke moeten we ons herpakken. Alleen winnen is goed genoeg. Westrozebeke is nieuw in de reeks, voor ons de grote onbekende. Maar T1 Max Vandamme zal wel voldoende weten wat voor vlees we straks in de kuip mogen verwachten. Momenteel lieten Varsenare en Diksmuide zich nog niet op puntenverlies betrappen. Dat Varsenare bovenaan prijkt, is een verrassing. Iets wat we van Diksmuide niet kunnen zeggen”, besluit Maxime Vancompernolle. (FV)