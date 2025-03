Maxim Ver Eecke (KVC Ardooie A): “Het nieuwe systeem rendeert”

In eerste provinciale is KVC Ardooie A aan een uitstekende reeks bezig. De voetbalploeg is ondertussen al opgerukt naar de achtste plaats. Vorig weekend versloeg het ook het derde geklasseerde Zwevegem overtuigend (1-3).

“Vooral onze eerste helft zal me nog lang bijblijven”, opent de 24-jarige Maxim Ver Eecke. “Het was echt de beste prestatie van het seizoen. Iedereen voerde in het nieuwe systeem perfect zijn taken uit en de zege is zeker niet gestolen. Daardoor hebben we een grote stap richting behoud gezet. Als we nog minstens een tweetal keer winnen is de buit binnen.”

Zondag komt Zedelgem op bezoek. Een nieuwe driepunter? “Eigenlijk zijn we dit een beetje verplicht na de heenwedstrijd. Toen liepen we vlot 0-2 uit maar kreeg onze doelman rood. Zedelgem profiteerde van de numerieke meerderheid om alsnog langszij te komen, maar in normale omstandigheden zouden we gewonnen hebben. We willen onze positieve lijn van de jongste weken doortrekken en dat kan alleen door weer met een driepunter uit te pakken”, vervolgt Maxim Ver Eecke.

De Winkelnaar besliste ondertussen om bij KVC Ardooie A te blijven. “Het is een schitterende vereniging. Toen ik een nieuwe verbintenis onder de neus kreeg heb ik geen moment getwijfeld om te tekenen.”

Niet getwijfeld

Ardooie is in jouw spelerscarrière pas de vierde ploeg? “Ik ben gestart bij de jeugd van Winkel Sport en bleef er tot mijn twaalfde. Daarna vervolledigde ik mijn opleiding bij KSV Roeselare. Bij Mandel United heb ik bij drie ploegen gespeeld, de U19, beloften en de derdeprovincialer. Eventjes keerde ik terug naar de heimat van Winkel Sport in tweede provinciale maar toen KVC Ardooie mij twee jaar geleden contacteerde en zijn plannen uit de doeken deed heb ik niet getwijfeld”, besluit de kinesist die in het aanvallende compartiment wordt uitgespeeld door coach Tim Langeraet. (SBR)

Zondag 16 maart om 15 uur: KVC Ardooie – Exc. Zedelgem