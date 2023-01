Maxim Vandewalle blaakt van ambitie bij KSC Blankenberge (1): “Gewoon dat gaatje dichtfietsen”

Luttele dagen voor Kerst moest KSC Blankenberge naar zwarte beest Boezinge om de eerder stilgelegde match te gaan betwisten. In beroep had Sassport immers gelijk gekregen. De jongens van T1 Steve Swaenepoel verloren met het kleinste verschil en gingen daardoor niet als tweede de winterstop in.

Maxim Vandewalle is één van de uitblinkers van het geheel. Na een opleiding bij Cercle Brugge schreef hij mee aan het succesverhaal van Royal Knokke FC. Zes seizoenen fungeerde hij als onbetwistbare titularis en veroverde titels bij de vleet. “Daarna ging het een beetje bergaf en werd ik als invaller gebruikt. Samen met vader en vriendin baat ik Café Des Sports uit in Knokke-Heist. Dat kon ik niet combineren met vier wekelijkse oefensessies. We werken immers 12 tot 15 uur zes dagen op zeven. Tijdens de coronaperiode liet ik me opereren aan een chronische blessure in de knie. Nu voel ik me op en top fit.”

“In eerste provinciale gaat het voetbal er totaal anders aan toe dan in eerste nationale. Niet de ploegmaats moeten zich aanpassen, ik wel. Dat lukt vrij aardig. Zonder die nederlaag in Boezinge stonden we op schema. Nu komt het er gewoon op aan dat gaatje dicht te fietsen. Onze eerste competitieopdracht, op 15 januari, is een trip naar naaste achtervolger Deerlijk Sport. En op 5 maart komt Boezinge op bezoek. We hebben tegen die concurrenten nog enkele sportieve revanches in te halen.”

Beker

“We strijden nog op twee fronten. We focussen eerst op 8 januari. Voor de Beker van West-Vlaanderen komt Dottignies Sport op bezoek. Natuurlijk hopen we door te stoten. In feite willen we alles winnen. Alle jongens ogen fit, de kern is voldoende breed en de groep popelt naar succes.” (JPV)

Zondag 8 januari om 15 uur: KSC Blankenberge – Dottignies Sport.