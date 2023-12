Maxim Vandamme blijft ook volgend seizoen T1 bij WS Lauwe

T1 Maxim Vandamme blijft ook volgend seizoen op post bij WS Lauwe.

WS Lauwe is aan zijn huiswerk begonnen. Sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe begon uiteraard de gesprekken met de sportieve staf. Met T1 Maxim Vandamme, T2 Wouter Commeyne en keeperstrainer Kevin Degrande werden de twee partijen het al snel eens. Vandamme, Commeyne en Degrande blijven ook volgend seizoen aan boord. Vanaf volgende week komen de spelers aan de beurt.

White Star is de jongste weken wat minder bezig, liet in zijn laatste vijf wedstrijden een magere 5 op 15 optekenen en is daarmee uit de top vijf gevallen. Zondag in eigen huis tegen Sparta Heestert weet White Star wat te doen. (FV)