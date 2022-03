Mathieu Vlieghe (Sassport Boezinge): “Ook eens uitpakken op verplaatsing”

Dankzij een zuivere hattrick van de ingevallen Mathieu Vlieghe pakte Sassport drie belangrijke punten in de strijd voor een plek in de eindronde. Zaterdag wacht de verraderlijke verplaatsing naar RC Lauwe.

De 29-jarige Mathieu Vlieghe startte verrassend als bankzitter, maar besliste uiteindelijk de thuismatch tegen WS Lauwe met een zuivere hattrick. “Dat ik best elke wedstrijd op de bank zou starten? Liever niet natuurlijk”, lacht de spits van Boezinge. “In de heenronde scoorde ik ook drie keer tegen Zonnebeke, maar dat was geen zuivere hattrick. Het doet me vooral deugd dat mijn goals ook drie belangrijke punten opleveren. We zitten in de cruciale fase van de competitie en dan kan je maar beter je thuismatchen winnen. Zaterdag staan we tegenover RC Lauwe, een stugge en moeilijk te bespelen ploeg die veel ervaring in de rangen telt. In de heenronde wonnen we overtuigend en nu moeten we eens tonen dat we ook op verplaatsing kunnen uitpakken. Onze vier goals van afgelopen weekend moeten ons het nodige vertrouwen geven om constanter te presteren”, klinkt het vastbesloten.

Niet getwijfeld

Roeselarenaar Mathieu Vlieghe is na zes jaar KSC Wielsbeke aan zijn eerste seizoen bij Sassport Boezinge bezig. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik had behoefte aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier in elk geval gevonden. Dat we nog meedoen voor de prijzen maakt het alleen maar mooier. Ook volgend seizoen verdedig ik de kleuren van Sassport, daar heb ik eigenlijk geen moment over getwijfeld. Ik ben niet de speler die elk seizoen van ploeg wil veranderen. Bovendien is mijn verhaal hier zeker nog niet af”, besluit Vlieghe. (TVI)

Zaterdag 12 maart om 18.30 uur: RC Lauwe Sassport Boezinge.