Mathias Desmet trekt met Sassport Boezinge naar Racing Waregem: “Onze sterke bank kan doorslaggevend zijn”

Na de 4-2-nederlaag bij SC Blankenberge wacht Sassport Boezinge komende zondag opnieuw een zware uitmatch bij RC Waregem. Centrale verdediger Mathias Desmet verwacht een reactie van zijn ploeg.

“Voetballend waren we minstens de evenknie van Blankenberge, maar we lieten ons vier keer nekken op een stilstaande fase”, zucht de 26-jarige Mathias Desmet.

Reactie tonen

“Er wordt door onze coach Angelo Paravizzini nochtans voortdurend op gehamerd dat we in dergelijke fases gedisciplineerder moeten zijn. Zondag tegen Waregem, en bij uitbreiding de rest van het seizoen, mag dat dus absoluut niet meer gebeuren.”

“Waregem is een ervaren ploeg die vooral op eigen veld gevaarlijk uit de hoek kan komen. Wij zullen zowel voetballend als in organisatie op ons best moeten zijn om de drie punten te halen. Ik verwacht in elk geval dat we een reactie zullen tonen na de vermijdbare nederlaag van vorig weekend.”

Sterke terugronde

Ondanks de nederlaag van vorig weekend is Sassport mee met de groep achtervolgers op ongenaakbare leider KSC Wielsbeke. “Het ligt heel dicht bij mekaar, een ploeg die een reeks neerzet kan al een ernstige optie op de eindronde nemen”, gaat Mathias Desmet verder.

“Met onze brede kern hebben wij bovendien het voordeel van een heel sterke bank. Dat geeft onze coach meer opties en dat zou op het einde van de rit wel eens doorslaggevend kunnen zijn.”

Reeks hoger spelen

“Ik merkte dat onze blessurelast wel wat in de kopjes kroop, maar dat is nu hopelijk definitief van de baan. Als we kunnen vermijden onnodig puntenverlies te lijden, moeten we zeker in staat zijn om een heel sterke terugronde af te werken.”

“Zelf heb ik ook nog steeds de ambitie om een reeks hoger te spelen. Ik heb het gevoel dat we met onze groep nog veel kunnen bereiken en dat willen we in de terugronde bewijzen.” (TVI)