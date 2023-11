Mackim Joos in zijn sas als kapitein van Exc. Zedelgem

Excelsior verloor op 30 september de derby tegen Varsenare. Daarna verloren de jongens van T1 Marc Calleeuw niet meer, tot 11 november, toen Boezinge te sterk bleek. Na een voetballoos weekend wegens waterellende komt zaterdag Dottignies op bezoek. Kapitein van de blauw-witte brigade is Mackim Joos.

Joos was ooit profvoetballer in de nationale reeksen. Zijn rushes langs de flank doen de opponenten nog altijd pijn. Hij doet zijn verhaal.

“Na de voetbalschool bij Club Brugge trok ik naar Roeselare. Ik kwam er terecht bij de lichting U13. Toen ik zestien was, werd ik geselecteerd bij de beloften en een jaar later tekende ik een profcontract. Drie seizoenen bleef ik een vaste waarde in tweede nationale. Daarna ging het naar Racing Gent, waar ik zeven toffe seizoenen kende. Vervolgens tekende ik bij Mandel en het jaar nadien bij Knokke. Lorenzo Staelens was er hoofdcoach, maar toen het kampioenschap begon was Yves Van Borm aan zet.”

“Tijdens de coronaperiode verdween het voetbal naar het achterplan, wegens bouwwerken aan mijn woning en aan mijn bed & breakfastzaak in Brugge. In het begin van vorig seizoen hervatte ik, op een veel lager niveau dan ik gewoon ben. Bij Zedelgem kende ik eerst flink wat blessureleed, maar ik speelde alle toppers. Dit seizoen ben ik gepromoveerd tot kapitein.”

Inspraak bij trainers

“Mijn hele carrière al heb ik een prima band met de trainers. Dat is nu met Marc Calleeuw en Tom Van Hulle niet anders. Ze laten ruimte voor inspraak en respecteren mijn inbreng. En ja, de groep maakt gebruik van mijn ervaring. Voetballen in eerste provinciale is perfect te combineren met mijn zaken: auto’s, mobilhomes en vakantiewoning. Nationaal voetbal lukt niet meer, al ben ik pas dertig. De tijd ontbreekt. Dat kan ik mijn gezin niet aandoen.” (JPV)