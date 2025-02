Lukas Mispelaere vindt zijn draai bij SV Wevelgem City

Lukas Mispelaere, tot voor kort doelman bij SV Wevelgem City (1ste provinciale) en vorig seizoen SK Oostnieuwkerke, heeft de keeperhandschoenen opgeborgen. Daarom heeft hij nog niet gebroken met voetbal. Bij Wevelgem maakt hij zich nuttig als keeperstrainer bij de jeugd en het borrelt in zijn hoofd van de nieuwe ideeën.

Lukas Mispelaere was als zoon voor ex-voorzitter Vincent Mispelaere bestemd om bij SV Wevelgem City eerste doelman te worden. Uiteindelijk is het anders uitgedraaid. “Toen ik de overstap maakte naar Oostnieuwkerke, stelde iedereen zich daar vragen bij”, opent de 22-jarige Wevelgemnaar. “Maar ik wilde weg van het vertrouwde nest. Het jaar Oostnieuwkerke heeft me trouwens deugd gedaan. In een andere omgeving, waar ik niet meer als de zoon van werd bekeken, heb ik nieuwe vrienden gemaakt en het voetbal van een andere kant bekeken.”

Wit blad

Lukas Mispelaere mag dan niet meer actief tussen de palen staan, het voetbal heeft hij nog lang niet losgelaten. “Momenteel kom ik bij mijn geliefde SV Wevelgem City aan mijn trekken als keeperstrainer van de jeugd en ik ben ook betrokken bij de scouting. En het valt geweldig mee. Een tijd geleden stelde ik mezelf de vraag: sta je nog graag tussen die palen? Ook bij mijn ouders en vriendin ben ik te rade geweest. Conclusie, mijn ervaringen en mijn ideeën voor het begeleiden van doelmannen wilde ik graag aan jongeren doorgeven. En uiteraard ben ik Wevelgem en zijn voorzitter Wouter Verrote dankbaar dat ik bij SV City mijn ding mag doen. Ik heb een wit blad gekregen en dat probeer ik nu met veel goesting vol te schrijven. Aan ideeën heb ik alleszins geen gebrek. Het borrelt voortdurend in mijn hoofd. Met Patje Deman, die ooit met KV Kortrijk en Lierse van eerste klasse mocht proeven en bij Wevelgem de eerste doelmannen voor zijn rekening neemt, heb ik een goede relatie. Regelmatig plegen we overleg. Ondertussen heb ik kunnen constateren dat er nog veel talentvolle jonge doelmannen zich profileren. Soms moet je die jongens wat kunnen prikkelen om het maximum uit hun kwaliteiten te halen. Als ik daarin slaag, ben ik gelukkig”, besluit Lukas Mispelaere. (AVW)

