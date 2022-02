Luca Baekelandt en KSV Diksmuide A (1) tegen Blankenberge: “Bepalende match voor rest van het seizoen”

Na de recente 0 op 6 kreeg KSV Diksmuide A wat bezinningstijd in de vorm van een vrij weekend. Zaterdag zijn de mannen van Allan Deschodt uit op eerherstel in de belangrijke thuismatch tegen Blankenberge.

“We trainden gewoon door, maar kregen afgelopen weekend wel volledig vrij”, aldus Luca Baekelandt. “De 0 op 6 van voor deze korte onderbreking was hard aangekomen, vooral als je ziet dat we in Lauwe twee rode kaarten pakten en tegen Wervik heel wat kansen lieten liggen.”

De 19-jarige Veurnenaar krijgt dit seizoen veel speelkansen. “Daar ben ik uiteraard heel tevreden mee. Ik ben dankbaar voor het vele vertrouwen dat ik krijg en ik denk dat ik de verwachtingen grotendeels kan waarmaken. Ik ben de jongste weken degelijk bezig, maar natuurlijk is er altijd nog ruimte voor verbetering. Zaterdag komen er enkele jongens terug uit blessure, maar als ik hard blijf werken op training, zou ik mijn basisplaats normaal gezien moeten kunnen behouden.”

Bijgetekend

Luca tekende ook al bij voor volgend seizoen. “Zowel van het bestuur als de trainers krijg ik veel vertrouwen. Bovendien valt het vlot te combineren met mijn studies sportmanagement aan Vives in Brugge, wat de keuze uiteindelijk ook wat makkelijker maakt. Ik voel me hier goed dus is het logisch om te blijven.”

Zaterdag komt Blankenberge op bezoek op De Pluimen. “In de heenronde gingen we daar ondanks een vroege voorsprong met 3-2-cijfers onderuit. De honger is groot om de drie punten thuis te houden en de nederlaag van toen door te spoelen. Het zal bovendien een bepalende match zijn voor de rest van het seizoen, zeker als we uitzicht willen houden op een topvijfplaats”, besluit Luca. (SB)

Zaterdag 19 februari om 19.30 uur: KSV Diksmuide A – KSC Blankenberge.