Louis Van Hooreweghe is de supertransfer van KSV Jabbeke (1): “Ik heb niets te eisen. Ik moet klaar zijn”

Hij straalde, toen ‘zijn’ KSV Jabbeke in de finale van de nacompetitie de promotie naar eerste provinciale had verzekerd. Vandaag blikt Louis Van Hooreweghe gretig vooruit: “Ik heb niets te eisen. Ik moet klaar zijn voor de schitterende topduels”, zegt de middenvelder die vertrok bij Oostkamp.

Louis Van Hooreweghe – hij wordt nog deze maand 22 – nam bij Jabbeke deel aan de eerste twee oefensessies van het nieuwe seizoen. Daarna ging hij op vakantie naar Kenia. In de met 0-2 gewonnen bekerwedstrijd in Lombardsijde had hij geen aandeel. Tijdens de daaropvolgende trainingen zette hij wel zijn beste beentje voor.

“Als kleine pagadder begon ik te voetballen bij Loppem”, vertelt hij. “Ik mocht altijd meespelen met mijn vriendjes die een jaartje ouder waren. En toen ik als veertienjarige naar Oostkamp trok, voetbalde ik ook altijd mee bij een hogere categorie. Ik heb bij die twee clubs een fantastische jeugdopleiding gekregen.”

Eind september is er al het tweeluik van de waarheid

“Toen ik zeventien was, stootte ik op de Valkaart door naar de beloften. Dieter Lauwers, de toenmalige T1, liet me debuteren bij het eerste elftal. Gedurende vier kampioenschappen maakte ik alle euforie mee. Meestal was er voor mij een plaats op het wedstrijdblad weggelegd, en ik mocht heel dikwijls invallen. Dankzij de trainers en mijn medespelers heb ik er een geweldige leerschool gehad.”

“We promoveerden naar tweede nationale en vierden duchtig. Daarna kwam voor mij de ontnuchtering: zou ik op dat niveau kunnen meedraaien? Met pijn in het hart besloot ik een paar reeksen te zakken. Ik koos voor een club met dezelfde normen en waarden. Vanaf de eerste contacten voelde ik de warme sfeer in Jabbeke. Coach Steve Stellamans boezemde me vertrouwen in en doet me op menselijk vlak denken aan Kurt Delaere van Oostkamp.”

Ruit in centrale as

“Mijn nieuwe uitdaging wordt zoveel mogelijk matchminuten pakken als flankmiddenvelder. Onze T1 legde me al uit dat hij opteert voor een ruit in de centrale as. Links zal ik zeker toegevoegde waarde kunnen bieden. Maar eventueel natuurlijk ook op andere posities, want ik heb niets te eisen, al kom ik uit nationale. We starten de competitie op zaterdag 3 september in Meulebeke, de week daarna komt Deerlijk Sport op bezoek. En eind september volgt al het tweeluik van de waarheid: naar Zedelgem en thuis tegen Blankenberge. De bal ligt nu in mijn kamp: ik moet klaar zijn voor die schitterende topduels.”

De kern van KSV Jabbeke is verder verruimd met Joren Ingelbrecht (uit de eigen jeugd), Larsen T’Jonck (komt van Kortemark) en Robin Van Tiegem (komt van Lichtervelde). (JPV)