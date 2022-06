Laurens Vandenheede ruilt SKRD A voor buren KSV Rumbeke (1): “Veel leuke derby’s in het vooruitzicht in deze reeks”

Eersteprovincialer KSV Rumbeke moest niet veel transfers verrichten om de kern voor volgend seizoen klaar te hebben, want bijna iedereen bleef op post. Een opmerkelijke inkomende transfer is toch wel die van aanvallende middenvelder Laurens Vandenheede (31), die overkomt van SK Roeselare-Daisel A.

“Bij aanvang van de vorige competitie had ik mijn basisstek onmiddellijk veroverd bij SK Roeselare- Daisel”, opent Laurens Vandenheede. “Eind oktober viel ik echter uit met een kuitblessure en stond ik bijna twee maanden aan de kant. Eens terug fit moest ik me tevreden stellen met enkele invalbeurten op Schiervelde. Ik twijfelde over mijn toekomst en toen Rumbeke in januari polste, ben ik een gesprek aangegaan met voorzitter Stefaan Bouckaert en zijn bestuursploeg. Meteen voelde ik die warme sfeer die er heerst bij Rumbeke zodat de onderhandelingen snel evolueerden tot een akkoord. Ik prijs me trouwens gelukkig dat zowel SK Roeselare-Daisel als Rumbeke straks in het nationaal voetbal zitten. Het is voor mij wel positief dat Essevee het bij twee trainingen per week houdt en geen drie. Dat zorgt ervoor dat ik nog voldoende aandacht kan schenken aan mijn gezin, dat net is uitgebreid met een tweede kindje.”

Gelukkig houdt Essevee het bij twee trainingen

“Wat ik verwacht van Rumbeke in dit nationale verhaal? Sowieso zal het voor veel spelers aanpassen worden qua niveau, want er is toch een groot verschil tussen derde amateurklasse en eerste provinciale. Desondanks zie ik ons met deze bende een rustig seizoen draaien. Wat een leuk vooruitzicht is, zijn de vele derby’s in deze reeks, zelf kijk ik natuurlijk het meest uit naar de confrontatie met de Schierveldeploeg. Die datums zullen met stip aangeduid staan straks.”

Voor Laurens Vandenheede is het nationale voetbal niet nieuw. “Ik heb mijn jeugd bij Club Brugge doorgebracht. Daarna ben ik via Vital Borkelmans bij tweedeklasser Dender beland. Na één seizoen verhuisde ik voor drie seizoenen naar Torhout KM in derde klasse, waarna ik bij Wingene in eerste provinciale terechtkwam. Daar speelde ik kampioen. Bij Harelbeke speelde ik erna drie seizoenen om in het coronajaar bij Dadizele aan te komen. Daar ben ik meegegroeid in het nieuwe verhaal van voorzitter Bart Allossery en straks start ik met heel veel zin bij Rumbeke”, besluit de publiekswerker bij stad Roeselare. (SBR)