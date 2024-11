KWS Houthulst A (1) zet samenwerking na vijf jaar stop met trainer Kevin Vanthourenhout: ook de rest van de staf houdt het voor bekeken

KWS Houthulst bengelt dit seizoen met 9 op 36 onderaan de rangschikking in eerste provinciale. Het bestuur greep in door de samenwerking met hoofdtrainer Kevin Vanthourenhout te stoppen. Zijn assistenten Jan Coppenolle en Steven Verbrugghe houden het ook voor bekeken bij Woudsport.

“We zijn Kevin, Jan en Steven heel dankbaar voor de afgelopen vijf jaar. Ze brachten ons van derde naar eerste”, vertelt voorzitter Birger Kimpe. “Op een bepaald moment is de magie weg en dat is geen schande. De laatste matchen zagen we de ploeg verder afglijden en dus voelden we ons genoodzaakt om in te grijpen. Dat was niet makkelijk, niet op sportief vlak en zeker ook niet op persoonlijk vlak. We hopen dat het tij nu kan keren en stellen eerstdaags Kevins opvolger voor aan de spelersgroep.”