KVC Ardooie haalt met spits Jari Bourgeois (30) drievoudig topschutter weg bij SV Ingelmunster

KVC Ardooie is goed op weg om het behoud in eerste provinciale te vrijwaren. Maar het maakt ondertussen ook werk van komend seizoen en kondigt met Jari Bourgeois al een derde transfer aan.

Spits Jari Bourgeois (30) is nu nog actief bij SV Ingelmunster. In tweede provinciale draait de ploeg die pas gepromoveerd is niet echt denderend, het staat na 15 wedstrijden op de laatste plaats. Dat is ook te zien aan de doelpuntenproductie van spits Jari Bourgeois (ook zijn naamgenoot en middenvelder Jari Bourgeois speelt bij SVI, red.) die dit jaar wat moeilijker de weg naar de goal vindt dan voorgaande jaren. Bij KFC Meulebeke en SV Wevelgem was hij immers erg goed bij schot, hij werd ook drie keer topschutter in tweede provinciale. Dat kan hij nog niet verleerd zijn, moeten ze bij KVC Ardooie gedacht hebben, en ze contracteerden de rijzige aanvaller.

Eerder werden met Emile Dutry (19, Winkel Sport) en Andreas Hemelaere (23, laatste club Mandel United) binnen gehaald.