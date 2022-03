Kurt Hugelier van Sparta Heestert: “Doel was behoud in 1ste provinciale”

De sportief manager van KFC Sparta Heestert is duidelijk: “Als we ons kunnen handhaven in deze moeilijke eerste provinciale reeks, beantwoordt dat aan de stoutste verwachtingen.”

“Niet vergeten dat we er twee seizoenen terug (met inbegrip van het coronatijdperk), zonder het echt te willen, inrolden”, vertelt Kurt Hugelier. “We hadden toen enkel schikkingen getroffen om in tweede provinciale reeks te blijven spelen. Toen kwam plots dat akelige virus en de competitie werd stilgelegd. We konden ons toen in die tussenperiode wat beter voorbereiden op het niveau van die toch wel grote stap tussen tweede en eerste provinciale.”

Niemand komt graag naar Heestert voetballen. We zijn thuis sterk

“Zoals gezegd is onze enige doel om in deze reeks te kunnen blijven”, vervolgt Hugelier. “We kenden een heel goeie start in het seizoen met 7 op 9 punten. Daardoor draaiden we eigenlijk direct goed mee aan de top van het klassement. Niemand komt graag naar Heestert voetballen. We zijn thuis sterk, en dat is al altijd zo geweest, ook in de lagere reeksen. Ik durf stellen dat, zolang we voltallig zijn we van niet veel ploegen schrik moeten hebben. Ook niet van de topploegen. We verloren al wel eens een wedstrijd, maar dan was het nog niet dat we werden weggespeeld. Hoewel ik evenzeer moet toegeven dat we het momenteel wat moeilijker hebben. Dat heeft dikwijls te maken met de sterkte van de tegenstrever, maar evenzeer met het feit dat we de laatste weken heel veel gekwetsten en ook enkele geschorsten in onze rangen tellen. Vorige week speelden we in Zedelgem met een ploeg op halve sterkte. Maar toch haalden we daar een punt en het konden er zelfs drie geweest zijn. Een groot probleem hebben we wel met onze doelman, Vercruysse, die gekwetst is aan de knie. Het is ernstig, en mogelijk kan hij dit seizoen niet meer aantreden. Volgend jaar verkast hij naar KVK Westhoek. Een heel goede doelman. We moesten dus al uitkijken naar een nieuwe eerste doelman. Met Tom Thieren van RC Harelbeke hebben we die zeker gevonden.”

Rumbeke

“Volgende zaterdag zijn we op bezoek in Rumbeke. Geen evidentie. De mannen zijn de laatste weken in goede doen. Ze haalden liefst 10 op 12. Het is een heel degelijke ploeg. Het is niet dat zij zoveel transfers realiseerden, maar het is een vaste waarde in de hoogste provinciale reeks. Elk jaar draaien ze mee bovenaan de rangschikking, en dat is nu niet anders.”

“Ook Wielsbeke en WS Lauwe krijgen we straks voor de kiezen”, blikt Hugelier vooruit. “Stuk voor stuk moeilijke opdrachten. Gelukkig tellen we nu met 25 punten al ongeveer het dubbele van de ploegen die in de gevarenzone verkeren. Nu wordt het wat moeilijk, maar na de wedstrijden tegen die topploegen moeten en kunnen we ons mathematisch verzekeren.” (MV)