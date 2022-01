Kurt Hugelier (Sparta Heestert) doet het goed in eerste provinciale: “Niet evident met een bescheiden geldbeugel”

Sparta Heestert trok lang zijn neus op voor eerste provinciale. Pas nadat de competitie twee jaar geleden vroegtijdig werd stilgelegd door corona, Heestert toen op de tweede plaats stond, kregen de paars-witten de promotie naar eerste in de schoot geworpen. En Sparta doet het met een voorlopige negende plaats goed in eerste provinciale.

Kurt Hugelier en Sparta Heestert zijn twee handen op één buik. Nadat de Zwevegemnaar gedurende zeventien jaar als trainer de sportieve lijnen uitzette, de ploeg vanuit vierde naar eerste provinciale loodste, neemt hij nu samen met Christophe Vermeersch en Wim De Leeuw de sportieve verantwoordelijkheid op zijn schouders. “Het klikt goed tussen ons”, vertelt de 53-jarige Kurt Hugelier. “Iedereen kent zijn rol en we kennen ondertussen na al die jaren ook onze voetbalwereld. Dat ik mijn trainerschap met een promotie kon afsluiten, was uiteraard schitterend. Bovenal ben ik blij dat we met een beperkt budget ons zonder problemen in de middenmoot van de rangschikking kunnen nestelen. In het verleden zorgden onze aanwinsten telkens voor een meerwaarde, was Sparta voor enkele van hen veelal de springplank naar hogerop. Spelers die bij ons komen, moeten zich geen illusies maken: om poen te scheppen zijn ze aan het verkeerde adres. Maar met een goede omkadering en een uitstekende sfeer kunnen we veel compenseren. Tenslotte is het niet gemakkelijk om als kleine club financieel te overleven in eerste provinciale. Gelukkig hebben we een hard werkend bestuur dat niet op een inspanning kijkt om de nodige sponsors binnen te halen en een goed draaiende kantine.

Transfers

Ondertussen draait de transfermolen op volle toeren. Ook bij Sparta Heestert. Met Jonas Vervaeke en Simon Buyssens, beide SCT Menen, en doelman Guillaume Willequet, die overkomt van Deerlijk, haalden de paars-witten reeds drie versterkingen binnen. “Jonas Vervaeke, die zijn jeugdopleiding genoot bij KV Kortrijk, daarna bij de nationalers Winkel, Deinze, Knokke, FC Izegem, Mandel, Dikkelvenne en Menen zijn strepen verdiende, moet in verdedigend opzicht onze stuurman worden”, hoopt Kurt Hugelier. “En ook van de 22-jarige Simon Buyssens verwachten we heel veel. Momenteel zijn we nog op zoek naar twee talentvolle -21-jarigen. Als we die op de kop kunnen tikken, zit ons huiswerk erop.”

Naast de drie nieuwelingen zijn er ook die het paars-witte nest verlaten. Gregory Hermans trekt naar Roeselare-Daisel, doelman Gilles Vercruysse naar Westhoek, Jensy Christiaens naar Beveren-Leie en Rui Christiaens naar Otegem, terwijl Simon Vandenbogaerde op het eind van het seizoen er een punt achter zet. Ook Benjamin Kasmi zal andere oorden opzoeken. Maar ook Pieter Hugelier, de zoon van …, draagt volgend seizoen de groen-witte kleuren van Lendelede.

En dat Sparta Heestert goed bezig is, valt niet te ontkennen. Volgend seizoen komen de paars-witten met een B-ploeg aan de aftrap. “Mijn 24-jarige zoon Ruben, die al met heel wat blessureleed kreeg af te rekenen, wordt trainer van deze nieuwe ploeg. De B-ploeg moet vooral een kweekvijver worden voor onze eigen jeugd. Vierde provinciale wordt een goede leerschool waar onze eigen jongeren en wij als club op termijn de nodige vruchten willen van plukken”, besluit Kurt Hugelier. (AV)