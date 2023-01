Kurt Hugelier is de nieuwe voorzitter bij Sparta Heestert

In bestuurskringen viel te vernemen dat huidig voorzitter Koen Ameye afhaakt als voorzitter bij Sparta Heestert. Hij zou wel verder blijven functioneren in de Raad van Bestuur. De bij Heestert sinds jaar en dag actieve en alom gekende Kurt Hugelier wordt zijn opvolger.

Hugelier nam de leiding van de club over vanaf 1 januari. Hugelier was lange tijd trainer van de eerste ploeg, daarna verantwoordelijke in de sportieve cel, en is nu dus voorzitter van Sparta Heestert.

Transfers

Sparta Heestert roert zich verder ook nog op de transfertmarkt. Voor volgend seizoen werd doelman Tom Thieren aangetrokken. Thieren werd eigenlijk vorig jaar al overgenomen van RC Harelbeke. In extremis werd toen met het bestuur van Harelbeke een akkoord bereikt, waardoor de doelman een seizoen langer actief bleef bij de Ratten. Daar vertoefde hij meestal op de bank. RC Harelbeke trok met de van Oudenaarde overkomende Sören Dutoit ondertussen een nieuwe doelman aan, waardoor voor Thieren de weg naar Sparta Heestert open ligt.

Heestert haalt blijkbaar de mosterd bij RC Harelbeke. Ook Stijn Verbeke komt van de Ratten over. Verbeke is geen onbekende bij Sparta. Hij begon zijn voetballoopbaan bij Heestert, kwam naderhand bij KV Kortrijk terecht en tekende vorig seizoen nog bij RC Harelbeke. Volgend seizoen keert de middenvelder dus terug naar zijn heimat.

(MVA)