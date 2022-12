KSV Veurne (1) op zoek naar eerste uitzege: “Nog laatste keer alles geven”

In eigen huis nog maar één nederlaag en op verplaatsing nog geen enkel punt: KSV Veurne moest het in de heenronde vooral van zijn thuismatchen hebben.

“Het is inderdaad opvallend”, knikt Bart Winnock. “Een harde vaststelling, zeker omdat we in veel van die uitmatchen ook wel iets meer verdiend hadden. Ook afgelopen weekend tegen Moen kregen we met een 2-1-nederlaag te weinig.”

Zo blijft KSV Veurne met 14 punten op een gedeelde twaalfde plaats hangen, net boven de gevarenzone. “Als we in de terugronde punten kunnen sprokkelen tegen de ploegen waar we domme punten lieten liggen, denk ik wel dat het behoud mogelijk is. Daarvoor zal iedereen wel op z’n best moeten zijn. Voorts zal het belangrijk zijn geen domme tegengoals weg te geven en voorin wat efficiënter te zijn.”

Haalbare kaart

De 32-jarige Veurnaar, die een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge kreeg, is toe aan zijn tweede seizoen bij KSV Veurne. “Ik word dit seizoen iets hoger op het veld uitgespeeld en probeer elke week opnieuw met mijn ervaring de ploeg mee te trekken. Zelf zit ik nu aan een vijftal doelpunten, wat een leuke manier is om iets aan de ploeg te kunnen bijdragen. Ik word er in maart 33, maar ik hoop nog een tijdje door te gaan, zolang het lichaam nog meewil en ik me nog kan amuseren.”

Zaterdag in Meulebeke, dat vijf puntjes meer telt, kan Veurne nog een laatste poging doen om voor de winterstop nog eens buitenshuis te winnen. “Het zou voor de hele groep enorm veel deugd doen. In Meulebeke moet het haalbaar zijn om de drie punten te pakken en zo met een goed gevoel de winterstop in te duiken. We zullen nog een laatste keer alles geven”, besluit de middenvelder. (SB)

Zaterdag 17 december om 19 uur: KFC Meulebeke – KSV Veurne.