KSV Rumbeke lijdt nederlaag in interprovinciale eindronde

KSV Rumbeke deed het in de interprovinciale eindronde uitstekend en stond zaterdagavond voor een beslissend duel op het veld van ASV Geel, dat eerder al Boezinge en Blankenberge uitschakelde.

De ploeg van coach Geert Broeckaert hield lange tijd stand maar een kwartier voor tijd kreeg Colin Dumoulin rood. De thuisploeg kwam daarna vrij snel op voorsprong.

De Geelse ploeg eindigde zelf met negen man maar kwam toch diep in blessuretijd op 2-0. KSV Rumbeke krijgt donderdag thuis nog een herkansing.

“Jammer maar helaas, we zagen een meer dan hard werkende ploeg op de mat in Geel”, staat er op de website van de club te lezen. “Iedereen heeft zich meer dan de volle 100% ingezet. De kers blijft nog eventjes achterwege op de taart. Donderdag 26 mei gaan we voor de laatste keer knallen voor eigen publiek. Bij winst promoveren we nog derde amateur. Onze tegenstander voor donderdag is de verliezer uit de wedstrijd VK Linden A – KVE Drongen.”

Drongen won dat duel met 0-2, dus Linden wordt de tegenstander. (SBR)