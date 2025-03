KSV Rumbeke kampioen in eerste provinciale

In eerste provinciale is de kampioen gekend, KSV Rumbeke. De ploeg van coach Fanny Schamp won zaterdagavond de topper bij het derde geklasseerde Zwevegem Sport met duidelijke 1-3-cijfers.

KSV Rumbeke legde de partij onmiddellijk naar zijn hand want binnen het openingskwartier werd al twee keer gescoord door Thomas Timmerman (5′) en Henri Moyaert (7′). Onmiddellijk na de koffie nam laatstgenoemde alle twijfels weg. Zwevegem probeerde nog wel weerwerk te bieden en geraakte tien minuten voor tijd aan de eerredder via kapitein Jonas Defraeye, maar eigenlijk was dit enkel goed voor de statistieken.

Meteen barstte een stevig feestje los onder spelers, technische staf en de meegereisde supporters. Eén ding is zeker: KSV Rumbeke is met één nederlaag voorlopig de terechte kampioen. Dat is ook de mening van voorzitter Stefaan Bouckaert: “Vorig seizoen zijn we er niet in geslaagd om kampioen te worden door de krappe spelerskern. In het tussenseizoen werd daar met de sportieve cel aan gewerkt waardoor een vervanging nu geen verzwakking meer was op het veld. Uiteindelijk zijn we door de competitie geraasd met slechts 1 nederlaag tegen Wevelgem, voor de rest speelden we ook maar 1 keer gelijk, de overige matchen zaten we allemaal in het winnende kamp. Daardoor stootten we nu hopelijk voorgoed de poort open van het Nationaal voetbal. In het verleden was het steeds een heer en terugticket, nu willen we met de gerichte versterkingen erbij een rustig seizoen draaien in de mooie derde amateurklasse, maar eerst gaan we nu stevig feesten.”