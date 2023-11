KSV Rumbeke (1) pakt mooie 9 op 9 na trainerswissel

Sinds Fanny Schamp is aangesteld als nieuwe hoofdcoach bij KSV Rumbeke is men nog steeds ongeslagen. Vorig weekend klopte men thuis de ‘Rassing’ van Waregem. Kapitein Jens Kindt merkt dat de mentaliteit binnen de groep opnieuw beter is.

“De trainerswissel gaf inderdaad het gewenste resultaat, want sindsdien haalden we 9 op 9”, aldus Jens Kindt. “Iedereen gelooft weer meer in zijn eigen kunnen en ook de scherpte is er opnieuw, vooral in aanvallend opzicht toch. Nu kunnen we in enkele fasen een wedstrijd beslissen in ons voordeel. Ook tegen Waregem was dit opnieuw het geval. Na een heel gesloten eerste periode kregen we op een belangrijk moment een strafschop die verzilverd werd. Kort erna volgde onze tweede treffer en was de match beslist. Door de jongste 9 op 9 zijn we al opgerukt naar de top 5, en dat was voorafgaand ook onze ambitie om daarin mee te draaien. De weg om daar definitief te eindigen, is nog heel lang.”

Sterkste opstelling

Zaterdag volgt alvast een moeilijke verplaatsing naar Varsenare A. “De voorbije jaren profileerden ze zich reeds als een goed voetballend geheel, voor deze campagne is daar nog een vlot scorend vermogen bij gekomen. Dat merk je ook aan hun resultaten. We moeten ginder dus zeker geen cadeaus verwachten.”

Trainer Fanny Schamp kan niet over zijn sterkste opstelling beschikken, want Robinsson Woodruff is geschorst. “Aan de vervangers het moment om zich te tonen ook waardig in ons eerste elftal te zitten. Zelf ben ik nu al aan mijn achtste seizoen bezig bij Essevee. Eigenlijk heb ik nog geen moment getwijfeld om telkens weer de verbintenis te verlengen. Het is ook een club die in mijn kwaliteiten gelooft in het hart van de defensie. Wellicht daarom kreeg ik begin vorig jaar ook de aanvoerdersband om de arm. Een job die me voorlopig op het lijf geschreven is”, besluit de 32-jarige bediende uit Rumbeke. (SBR)

Zaterdag 18 november om 19.30 uur: KFC Varsenare A – KSV Rumbeke.