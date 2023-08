KSV Diksmuide A en B (1 en 2A) stellen nieuwkomers voor en zijn klaar: “Hopen op nieuw eindrondeticket”

Met een eindronde voor de A-ploeg en de promotie voor de B-ploeg kende KSV Diksmuide vorig seizoen een topjaar. Daarop willen de Boterjongens nu verder bouwen. Zoals altijd krijgt de jeugd volop kansen, aangevuld met een aantal gerichte versterkingen. Thomas Acke is een van die versterkingen: “Met deze groep kunnen we veel ploegen pijn doen.”

Sponsor Maison Violon in Nieuwpoort was het decor voor de spelersvoorstelling van KSV Diksmuide. “Een toffe avond, waarop nieuwe spelers en stafleden werden voorgesteld”, blikt Acke nog even terug. “Ook de prestaties van vorig seizoen werden terecht nog eens in de verf gezet. Toch een uitzonderlijke prestatie.”

De 26-jarige flankspeler met onder meer een verleden bij KV Oostende en Sporting Keiem maakte samen met coach Dieter Vandendriessche de overstap van VV Koekelare. “Na een jaar waarin je met Koekelare net niet promoveert naar eerste provinciale, denk je niet onmiddellijk aan vertrekken, maar Diksmuide blijft toch een grotere club, met een zeer goede accommodatie. Bovendien kende ik nog spelers zoals Anouk Vanysacker en Bram Deschuyter vanuit mijn studententijd in Gent, allemaal zaken die me konden overtuigen. Het feit dat trainer Dieter ook de overstap maakte, is mooi meegenomen, maar als speler moet je je toch elke week opnieuw bewijzen.”

Thomas hoopt zich te ontpoppen tot basisspeler bij het A-team. “In die rol hoop ik een aantal keer beslissend te kunnen zijn, maar ook in een rol als waterdrager voor mijn medespelers kan ik mij zeker vinden”, knipoogt hij.

Onder de indruk

“Vooral op fysiek vlak ben ik er alvast klaar voor. Qua snelheid van uitvoering en op technisch vlak moet ik me wel nog een beetje aan het niveau van eerste provinciale aanpassen, maar dat komt ongetwijfeld goed.”

“Men gaat hier professioneel te werk en ik ben zeker onder de indruk van de kwaliteit die hier rondloopt. Bovendien heeft de club een zeer mooi complex, wat ons toelaat om ons ideaal voor te bereiden op de competitie. Met deze groep kunnen we sowieso veel teams pijn doen. Ik hoop opnieuw een eindronde te kunnen spelen, maar pas na de winterstop kunnen we duidelijkere ambities uitspreken.”

Aan de voorbereiding zal het alvast niet liggen. “Die verliep heel goed, met vlotte en duidelijke overwinningen in de beker van West-Vlaanderen. Ook in de beker van België hebben we mooi voetbal getoond, met een verdiende overwinning in Wervik en een nipt verlies in de laatste seconden tegen Wetteren. Het gevoel in de ploeg is alvast dat iedereen klaar is voor de competitie. We hebben veel zin om er een lap op te geven”, besluit Thomas, die als functioneel analist bij KBC werkt.