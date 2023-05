KSC Blankenberge promoveert naar nationale, trainerstrio neemt afscheid: “Ik blijf verliefd op het veldwerk”

Na de overwinning tegen WS Lauwe eindigde KSC Blankenberge de reguliere competitie als tweede. Vermits kampioen SV Wevelgem City over geen licentie beschikt voor nationale en de kustformatie wel, promoveren de jongens van afscheidnemend coach Steve Swaenepoel naar de nationale reeksen.

De hoofdcoach zelf was de eerste helft niet aanwezig, wegens het doopfeest van zijn kindje. Het trio Gregory Joris, Koen Thiebaut en Guy Neirynck nam in nauw onderling overleg de honneurs waar. Na de hoofdgang van de feestmaaltijd maande de echtgenote van Steve Swaenepoel hem aan om toch de tweede helft bij te wonen. “Ik trek een streep onder de competitie want een opvolger werd aangeduid. Toch is mijn verhaal nog niet helemaal geschreven. Op zaterdag 6 mei treden wij aan tegen KFC Moen ter gelegenheid van de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Dit kleinood willen wij ook veroveren. Daarna zet ik alles op een rijtje. In Blankenberge kreeg ik een aanbieding voor een nieuwe functie maar ben er nog niet uit. Immers, ik blijf stapelverliefd op het veldwerk. Tijd zal raad brengen. Vorige week bestempelde ik de wedstijd tegen Lauwe als: do or die. Wel we hebben het gedaan.”

Degradatiegevaar

Aaron Belpaire speelde een dijk van een wedstrijd. “Mijn hele seizoen presteerde ik meer dan behoorlijk, meen ik. In november word ik 27, het ideale moment om terug te keren naar nationale. Dat zal dus onder een andere trainer zijn. Over de wissel van coach hoef ik mij als speler niet uit te spreken. Wel blijf ik het van de daken verkondigen: Steve Swaenepoel is een absolute topper. Wij promoveren met de bedoeling nooit in degradatiegevaar te komen. Eens dat gelukt is, verleggen wij onze ambities wel.” (JPV)

Zaterdag 6 mei om 17.30 uur: Finale Beker van West-Vlaanderen: KSC Blankenberge – KFC Moen.