Klare taal bij KFC Varsenare: “Er zijn geen financiële problemen”

Stefaan Ameel promoveerde van assistent naar T1, opteerde met Steven Lampo voor een ervaren tweede in bevel, en loodste het geheel naar eerste provinciale. Daar is KFC Varsenare A intussen een vaste waarde geworden.

Een fel gehavend geheel verloor de eerste match van het nieuwe kalenderjaar tegen Rumbeke, waardoor beide formaties een gedeelde vierde stek bezetten. Op sportief vlak loopt alles naar wens. Extra sportief werd de vereniging net voor de jaarwisseling verrast door een donderslag bij heldere hemel. Kind aan huis, ex-speler, ex-trainer, gerechtigd correspondent en algemeen coördinator Danny De Coninck trekt er na 36 jaar de stekker uit. Stefaan Ameel, in het dagelijks leven directeur van een mediagigant, geeft sereen tekst en uitleg. “Ons eerste jaar in de hoogste provinciale reeks eindigden we op een puike zevende stek. Nu hopen we te bevestigen en het ziet er goed uit. Het vertrek van Danny De Coninck heeft ons inderdaad serieus geraakt. Hij was immers zeer nauw betrokken bij onze A-ploeg.”

Kweekvijver aan talent

“Zijn uitstappen is een emotioneel gegeven voor ons allemaal, maar als sportleider mag je niet achterom kijken, hoe zuur de appel ook is. Toen het afscheid van onze algemeen coördinator wereldkundig werd gemaakt, circuleerden ook geruchten omtrent onze geldelijke toestand. Laat me dit heel duidelijk counteren: er is geen sprake van financiële problemen! Tot op het einde van het huidige kampioenschap sluit de begroting als een bus. Naar volgend seizoen toe dienen we het budget iets naar omlaag bij te stellen. Dat is een bedrijfsstrategie, niet meer en niet minder. Niettemin heeft al 90 percent van de kern bijgetekend en alle sterkhouders blijven aan boord. Ondanks die spijtige scheiding, daar blijf ik bij, hebben we geen spelers verloren. In onze B-ploeg huist daarenboven een kweekvijver aan talent. Onze jeugd groeit en bloeit. Wij gaan dus onverdroten verder, met alle neuzen in dezelfde richting. De focus ligt momenteel op de trip naar nummer 13 Westrozebeke. Mijn sportieve verantwoordelijkheden blijven immers primeren.” (JPV)

Zondag 14 januari om 14.30 uur: SK Westrozebeke – KFC Varsenare A.